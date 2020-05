Cna Roma. Soddisfazione per le linee di indirizzo per le riaperture delle attività economiche

La CNA di Roma accoglie con grande soddisfazione le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche approvate nella serata di ieri della Conferenza Stato Regioni. In questo modo, pur tra le grandi difficoltà dettate dal necessario distanziamento sociale derivante dalla pandemia, sarà più facile che la ristorazione, gli alberghi, gli acconciatori e gli estetisti, il commercio, gli stabilimenti balneari, le piscine e le palestre, riaprano finalmente le loro attività e ricomincino a fornire prodotti e servizi utili alla cittadinanza. “Si tratta di un provvedimento che supera di slancio tutte le incertezze finora presenti, ed è proprio quello di cui gli operatori sentivano la necessità, trovandosi a poter lavorare nel rispetto di regole non solo più facilmente applicabili, ma anche più omogenee tra i settori coinvolti, come avevamo richiesto a gran voce in più occasioni. Le linee guida si integrano con quanto già previsto dalle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dovranno essere rispettate con molta attenzione. Gli imprenditori dei settori coinvolti desiderano fare la loro parte, ma accanto a questo sarà comunque necessario un diffuso senso di responsabilità anche da parte dei clienti per scongiurare la risalita del contagio”, commenta così Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma