Coronavirus. Le Sardine a Mattarella: medaglia al merito a chi è in prima linea

Nella giornata mondiale della Salute le Sardine lanciano “la Petizione per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Salute Roberto Speranza, la Medaglia al Merito della Sanità Pubblica a chi sta affrontando l’emergenza COVID in prima linea – oss, infermieri, medici, tecnici e tutte le altre figure che lavorano in sanità con una menzione benemerita a chi questa battaglia l’ha combattuta dando la vita”.

“Una petizione – si legge in un comunicato – per chiedere che venga aperto l’iter previsto dall’art. 87 della Costituzione e che sia assegnata la medaglia alla Federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri (FNOMCeO), alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) e alla Federazione nazionale degli ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, delle Riabilitazioni e della Prevenzione (Federazione nazionale degli ordini TSRM e PSTRP). Il tutto con menzione anche ai benemeriti, coloro che hanno perso la vita per il nostro bene”.

“A questo proposito riteniamo doveroso seguire l’appello lanciato dal dott. Ernesto Cappellano (Co.Si.P.S.) rivolto al Ministro Speranza affinché siano garantite e ultimate in tempi rapidi le procedure di stabilizzazione di chi è impegnato in attività lavorativa con contratto a tempo determinato anche atipico nell’emergenza Covid 19 – aggiungono le Sardine – Non solo un appello ma una richiesta di presa di responsabilità simbolica allo Stato Italiano, dopo anni di tagli e austerità che calpestano il nostro diritto alla salute, gli operatori sanitari sono coloro che garantiscono all’Italia uno dei migliori sistemi sanitari al mondo. Sono loro i veri difensori della sanità pubblica e quindi della dignità delle persone!”.