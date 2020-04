Coronavirus. Fiom: accordo raggiunto in Cnh Industrial su linee guida per emergenza Covid-19

“E’ stato raggiunto oggi l’accordo unitario con Cnh Industrial sulle linee guida per affrontare l’emergenza “Covid 19”.

L’intesa individua le misure e le azioni necessarie alla progressiva ripresa delle attività del Gruppo CNHi in Italia quando il Governo deciderà la ripresa produttiva.

L’accordo è il risultato del lavoro fatto in queste settimane nei singoli stabilimenti che ha visto coniugarsi le competenze dei delegati, dei lavoratori e gli esperti in materia. La volontà delle Organizzazioni Sindacali e della direzione di CNHi ha permesso di raggiungere un’intesa per la tutela della salute e della sicurezza delle persone. L’accordo di oggi segue quello già sottoscritto al Mise per la garanzia occupazionale e produttiva.

Nel testo sono definite le modalità della ripartenza graduale delle fabbriche a partire dal confronto sulle linee guida tra azienda e delegati che stabilimento per stabilimento dovranno individuare le migliori soluzioni per la tutela delle persone attraverso la riorganizzazione della produzione, una riduzione dei volumi produttivi, dispositivi di protezione individuale. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori saranno formati ed informati poiché la consapevolezza delle persone è fondamentale per il contrasto all’emergenza sanitaria.

Questo accordo resterà in vigore fino al 31 luglio 2020 e comunque per tutta la durata della fase di emergenza dovuta al Covid-19 e ci sarà un monitoraggio continuo per eventuali ulteriori integrazioni e miglioramenti, alla luce delle indicazioni delle autorità pubbliche e della comunità scientifica. Continua per la Fiom il confronto con le aziende e i grandi Gruppi per la garanzia della salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Fiom ritiene un passo importante per i metalmeccanici il fatto che in piena emergenza la competenza dei lavoratori e la contrattazione abbiano permesso il raggiungimento di un accordo con un gruppo industriale importante nell’industria italiana”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive.