Coronavirus. Alleanza povertà Lazio: sui buoni spesa opportuno semplificare

“A seguito dell’emanazione della Determinazione Dirigenziale n.913 del 31-3-2020 e il conseguente Avviso pubblico che disciplina l’erogazione dei buoni spesa a favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale, alle organizzazioni che fanno parte dell’Alleanza regionale contro la povertà del Lazio stanno arrivando numerose segnalazioni che impediscono la compilazione e l’invio del modulo per la richiesta dei buoni spesa”. Lo dice in una nota Roberto Cellini, Portavoce dell’Alleanza regionale contro la povertà del Lazio.

“Se a questo aggiungiamo anche le difficoltà di connettersi con il sito dell’Inps si capisce come le difficoltà per chi è povero o per chi ci sta scivolando vengono amplificate” spiega. “Tutto questo rischia di vanificare lo straordinario lavoro di prossimità che il mondo del Terzo settore, il volontariato e l’associazionismo stanno facendo sul territorio. Chiediamo ai decisori politici di trovare forme e modi che semplificano sia la compilazione che la restituzione dei moduli evitando che la burocrazia rallenti le decisioni e l’operatività perché molte persone dopo aver perso il lavoro stanno perdendo anche la speranza” conclude la nota.