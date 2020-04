Cgil. Importante sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma sui dpi dei riders

“Il Tribunale del Lavoro di Roma ha intimato a una nota azienda del food delivery di consegnare a un proprio dipendente mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti per le mani e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino. La pronuncia, che arriva pochi giorni dopo a un’analoga decisione del Tribunale di Firenze, è di straordinaria importanza. Il Tribunale ha ritenuto infatti evidente il diritto del rider, che si era rivolto allo sportello telematico della Cgil Roma Lazio, a ottenere, nell’attuale contesto epidemiologico, i dispositivi di protezione individuale”. Così, in una nota, Susanna Felicetti, responsabile dell’Ufficio Vertenze della Cgil Roma e Lazio. “L’estrema semplicità e rapidità del provvedimento – continua – consente oggi a tutti i rider di potere agire a tutela del proprio diritto alla salute assicurando che un servizio essenziale per la comunità venga prestato in condizioni di sicurezza e costituisce un’assoluta novità nel panorama giudiziario italiano in quanto estende a tutti i lavoratori parasubordinati le garanzie e le tutele in materia di sicurezza sul lavoro previste per i lavoratori dipendenti. E’ emblematico che le prime richieste di assistenza riguardino tematiche relative alla sicurezza da parte di lavoratori che prestano attività in condizioni di estremo precariato”. “Questi risultati – aggiunge – dimostrano che anche nei momenti di estrema difficoltà la Cgil è in prima linea nella difesa dei diritti e in particolare della salute sul posto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori continuando a prestare la propria assistenza legale anche da remoto. Invitiamo tutti i lavoratori in difficoltà a far rispettare leggi e contratto rivolgendosi all’Ufficio Vertenze della Cgil. Chiamando il numero 0686357392 o scrivendo a uvl@lazio.cgil.it, un team di consulenti li aiuterà a tutelare i loro diritti anche da casa, se necessario anche con l’assistenza di uno dei nostri legali”.