Stop manovra militare Usa-Nato in Europa invasa dal virus e non dai russi

Major military exercise in Europe canceled over coronavirus concerns – Importanti esercitazioni militari in Europa sono state annullate per timore di coronavirus – Ventimila militari Usa in gran parte già in Europa con poderosi armamenti, bloccati.

Remocontro aveva denunciato la follia di quei 30 mila militari Usa e 7000 Nato super armati in giro per l’Europa

Oggi l’US European Command ci ripensa

(CNN) The remainder of one major military exercise between the US and several European nations will be canceled as a “precautionary measure,” and US involvement will be reduced in another exercise amid the spread of the coronavirus outbreak, US European Command announced Wednesday.

(CNN) Il resto di un

grande esercizio militare tra gli Stati Uniti e diverse nazioni europee sarà

annullato come “misura precauzionale” e il coinvolgimento degli Stati

Uniti sarà ridotto per la diffusione dell’epidemia di coronavirus, ha

annunciato mercoledì il comando europeo degli Stati Uniti.

Anche in Italia vince il buon senso

Dal ministero della Difesa: «A causa dell’emergenza coronavirus l’Italia non parteciperà all’esercitazione Defender Europe 2020 che impegnerà 37mila militari della Nato, di cui 20mila americani, dal 27 aprile al 22 maggio mentre si registra il primo decesso di un ufficiale italiano a causa del Covid-19»

Ufficiale italiano morto

«La partecipazione italiana avrebbe riguardato solo due reparti

dell’Esercito: un’unità della Brigata Folgore in Lettonia e una della Brigata

Garibaldi in Germania. I parà della Folgore avrebbero effettuato

un’esercitazione insieme con i parà statunitensi della 173a Brigata di stanza

in Veneto».

La ritirata Usa

«È solo l’ultimo grande esercizio militare ad essere

interrotto, ridotto o posticipato a causa delle crescenti preoccupazioni per la

pandemia»,

rilancia la CNN, mentre la parte militare sostiene che «Il movimento del personale

militare americano in Europa, Asia e Medio Oriente è stato anche sottoposto ad

alcune maggiori restrizioni per aiutare a prevenire la diffusione del virus e

si prevedono ulteriori restrizioni».

Sfida ai confini nord con la Russia rinviata per virus

Annullata anche ’Cold Response’ (di cui non sapevamo nulla), 15.000 militari Nato schierati sopra il circolo polare artico. La Finlandia aveva già annunciato la sua ritirata da virus. Comando europeo USA, che sovrintende alle operazioni militari statunitensi in Europa: «La decisione è una misura precauzionale per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e della popolazione locale».

