Coronavirus. Federconsumatori a Gdo, sanificare supermercati

Sanificare i supermercati, a partire dagli scaffali e dai manici dei carrelli e aerificare gli ambienti per tutelare clienti e dipendenti dal diffondersi del coronavirus. A chiederlo è Federconsumatori, che in una nota sottolinea: “Molti cittadini in queste ore ci stanno segnalando preoccupazione per le norme igieniche nei negozi, in particolare nei supermercati e nei punti vendita della gdo. Chiedono infatti rassicurazioni circa la sanificazione delle superfici, in particolar modo quelle che vengono in contatto con il cittadino, a partire dai manici dei carrelli per la spesa, nonché sulla areificazione degli ambienti”.

Precauzioni, si spiega, “che servono per tutelare i clienti ed i dipendenti, circa le quali chiediamo attenzione e responsabilità: non basta infatti la limitazione degli accessi ai punti vendita, serve una profonda purificazione degli ambienti, la messa a disposizione di dispenser per la disinfezione delle mani e/o di guanti monouso”. Insiste Federconsumatori: “Ogni prudenza è utile. Per limitare al massimo la diffusione del virus c’è bisogno della collaborazione e della presa di responsabilità da parte di tutti, per questo chiediamo che siano gli esercenti, prima ancora di specifiche normative del Governo, a disporre tali misure. Ai cittadini, ovviamente – conclude – chiediamo di continuare a segnalarci comportamenti dubbi o inadeguati, al fine di migliorare la situazione ed intervenire per far adottare provvedimenti utili a garantire la salute di tutti”.