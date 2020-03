Coronavirus. Bilancio sempre più grave: al 21 marzo 53.578 i casi totali, 4825 i decessi, e 6072 i guariti. Spagna, Germania e Francia: situazioni critiche. Cgil, Cisl, Uil e imprese in videoconferenza con Giuseppe Conte

Non si arresta la crescita dei contagi in Italia. I casi totali di coronavirus sono balzati a 53.578, con un incremento record di 6.557 in un solo giorno, di cui la metà (3.251) in Lombardia scrive il consueto bollettino quotidiano della Protezione Civile letto dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli al punto stampa delle 18. I casi attualmente positivi sono 42.681 (+4.821), i guariti salgono a 6.072, con un balzo di +943 in un giorno, ma i decessi segnano un altro record: 793 più di ieri, di cui 546 nella sola Lombardia, portando il totale a 4.825. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.708, in terapia intensiva 2.857, in isolamento domiciliare 22.116. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.370 in Lombardia, 5.661 in Emilia-Romagna, 4.214 in Veneto, 3.506 in Piemonte, 1.997 nelle Marche, 1.905 in Toscana, 1.159 in Liguria, 1.086 nel Lazio, 793 in Campania, 666 in Friuli Venezia Giulia, 720 nella Provincia autonoma di Trento, 600 nella Provincia autonoma di Bolzano, 642 in Puglia, 458 in Sicilia, 494 in Abruzzo, 447 in Umbria, 304 in Valle d’Aosta, 321 in Sardegna, 225 in Calabria, 47 in Molise e 66 in Basilicata. “Notiamo che quella più colpita è ancora maggiormente la popolazione maschile e che c’è ancora un tempo mediano tra sintomi e diagnosi di cinque giorni. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Prima intercettiamo e isoliamo le persone con sintomi e meglio è” ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Il grande aumento dei deceduti (oggi 792) ‘con’ coronavirus, lo spiega Silvio Brusaferro: “I dati si basano su un’analisi precisa delle cartelle cliniche. Quello che avviene, soprattutto quando si è avanti negli anni e portatrici di patologie, è che una polmonite crea quel livello di insufficienza che sommandosi alle altre insufficienze finisce per sbilanciare la capacità di mantenere un equilibrio”. Insomma, “abbiamo evidenza – dice Brusaferro – che la polmonite scompensa una situazione, dove l’elemento aggiuntivo fa da elemento scatenante”. Da qui il numero impegnativo di decessi fra gli anziani o chi ha patologie pregresse: “Tutte le vite sono preziose – sottolinea Brusaferro – ma questo è il target di questo virus. Anche per questo abbiamo sempre detto ‘state a casa’. Questa proibizione parte dall’assunzione che queste persone sono veramente fragili” ed è facile che si contagino, ha concluso Brusaferro, esortando ancora a rispettare le direttive del governo.

Dagli ultimi mesi del 2019, quando ha iniziato a essere rilevato in Cina, il virus si è diffuso in tutto il mondo

Le persone contagiate sono 287mila, di cui 11.900 sono morte, secondo l’aggiornamento della Johns Hopkins University, e i pazienti guariti sono quasi 89mila. Ma la diffusione non rallenta in Europa e America, dove le misure di isolamento sociale sembrano non dare (ancora) risultati. Una settimana di restrizioni non ha impedito che la Spagna diventasse il terzo Paese al mondo per contagi: 5mila nuovi casi in 24 ore, con il totale a 25mila, e 1.326 morti rispetto ai 1.002 del giorno precedente. Intanto, così come accade altrove, le autorità faticano a far rispettare le regole: la polizia ha intensificato i controlli, con più multe e pattuglie nelle strade. Le autorità hanno ammesso che alcune unità di terapia intensiva nelle zone più colpite stanno raggiungendo il loro limite massimo di operatività, prevedendo che il numero dei contagi continuerà ad aumentare prima che si vedano gli effetti del distanziamento sociale. L’esercito sta costruendo un ospedale da campo con 5.500 letti in un centro conferenze di Madrid, mentre vari hotel vengono convertiti in centri per malati di Covid-19. Il numero di casi confermati è salito anche in Germania, con oltre 20mila di cui 70 persone morte, ha reso noto il Johns Hopkins University. Alcuni Lander, come la Baviera, hanno rafforzato le misure per contenere la diffusione del coronavirus, e le piazze sono vuote, ma non è così in altri luoghi del Paese, dove i mercati continuano a essere pieni di gente. Il Baden-Wuerttemberg si poi è offerto di accogliere pazienti dalla vicina Alsazia, dove gli ospedali sono sopraffatti. Proprio in Francia, anch’essa in ‘lockdown’, le autorità da martedì hanno fatto 40mila verbali e multe per violazione delle restrizioni, mentre il governo ha annunciato di aver ordinato “più di 250 milioni di mascherine” e di voler aumentare il numero di test effettuati. I morti in Francia sono oltre 450 e oltre 12.500 i contagi. Più piccioni che persone nella solitamente affollata Trafalgar Square a Londra, il giorno dopo che il governo ha ordinato la chiusura di tutti i locali e ristoranti. Il bilancio è ancora lontano da quello di Italia o Spagna, ma la sanità pubblica sta già vacillando. Il sistema pubblico NHS ha 4mila posti letto in terapia intensiva e 5mila respiratori, ben al di sotto di ciò che sarà necessario nelle prossime settimane. I casi confermati nel Paese sono 3.983, con 177 morti. Londra ha chiesto intanto a 65mila infermieri e medici in pensione di tornare al lavoro. Anche in Olanda (che ha causato polemica e preoccupazione, come il Regno Unito prima del ‘cambio di linea’, per la scelta di puntare a sviluppare l’immunità di gregge) registra un aumento drastico di casi: 637 nuove infezioni in un giorno, arrivando a 3.631, passando da 30 a 136 morti. In Svizzera +25% di casi in un giorno con 6.100 contagi, di cui 56 morti, e in Portogallo i morti sono raddoppiati a 12, con 1.280 contagiati. Resta alto l’allarme anche nel continente africano, dove i casi confermati sono ormai più di 1.100, in 40 dei 54 Paesi del continente. La Cina, dove le restrizioni agli spostamenti vengono gradualmente revocate, sta mandando aiuti a vari Paesi europei. La nazione ora sta cercando di evitare i casi importati, mentre in 24 ore ne ha contati 41 (zero a livello locale). Aumentano di nuovo i casi anche in Corea del Sud, con 147 nuove infezioni e otto nuovi decessi, con costante aumento nell’area di Seul e timore del ‘ritorno’ del virus dall’estero.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan e Barbagallo scrivono a Conte: “valutare sospensione attività non essenziali”

“A distanza di una settimana dalla sottoscrizione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codid-19 negli ambienti di lavoro riterremmo utile una verifica comune sugli effetti applicativi che tale intesa ha determinato nel Paese. Ciò anche alla luce della progressione dei contagi, nonostante le misure di contenimento fino ad ora adottate. Nello spirito e con l’obiettivo che ci ha portato responsabilmente a sottoscrivere il Protocollo e a gestire positivamente in questi giorni l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e la messa in sicurezza della salute delle persone nei luoghi di lavoro, Le chiediamo di valutare la possibile necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese. Nel confermarLe la nostra piena disponibilità al confronto ed alla collaborazione attiva, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti” scrivono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo nella lettera al premier Giuseppe Conte chiedendo di riaprire il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre scriviamo è in corso una video conferenza tra governo, sindacati e imprese sugli accordi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in seguito all’emergenza coronavirus. Lo rende noto la Cgil in un tweet.