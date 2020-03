Coronavirus. Agenzia delle Entrate. Sportelli chiusi dal 18 al 25 marzo. I sindacati: presidio minimo per il proseguimento dell’ attività. Rafforzare i sevizi online

Le segreterie dei sindacai dei bancari, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin si sono incontrate in collegamento telematico con la delegazione aziendale di Agenzia delle entrate-Riscossione per proseguire e dare conclusione al confronto aperto in relazione alle misure da adottare per i dipendenti, alla luce della attuale situazione caratterizzata dall’epidemia di Coronavirus. L’incontro telefonico, scrivono i sindacati, è stato richiesto “per proseguire il confronto e ricevere da parte aziendale un aggiornamento circa le misure che, su sollecitazione delle scriventi Segreterie Nazionali di Settore, sono state fino ad ora adottate e su quelle in via di adozione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di AdE-R, con l’obiettivo di contenere al massimo possibile la diffusione dell’epidemia relativa al Coronavirus”. “L’Ente – prosegue la nota sindacale – ci ha comunicato la chiusura temporanea di tutti gli sportelli, a partire dal prossimo mercoledì 18 marzo e sino al successivo mercoledì 25 marzo 2020”. Durante questo periodo – affermano i sindacati -saranno rafforzati a favore dei contribuenti i servizi online.

Le segreterie nazionali dei sindacati – prosegue la nota – esprimono “apprezzamento per tale decisione che riteniamo un ulteriore importante segnale a salvaguardia della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”. Ma fanno sapere che “potrà comunque rendersi necessario un presidio minimo in presenza sulle varie sedi al fine di garantire il proseguimento dell’attività lavorativa”. “Tale presidio, che potrà svolgersi anche a rotazione – proseguono i sindacati – vedrà coinvolti principalmente quei colleghi che, a seguito del censimento fatto in occasione dell’attribuzione delle ultimissime postazioni di smart working, sono risultati assolutamente impossibilitati ad accedere alla modalità di lavoro in remoto in quanto non raggiunti dalla rete internet al proprio domicilio”.

Con riferimento allo smart working che è stato ampliato a favore di tutti i dipendenti, l’Ente ha comunicato che sono già state attivate n. 4.419 postazioni in collegamento da remoto; nei prossimi giorni anche i colleghi sprovvisti di linea fissa o di pc saranno aiutati ad effettuare il collegamento, attraverso un indirizzo email, con cellulare o tablet. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre comunicato ai sindacati che sta valutando una copertura assicurativa aggiuntiva a favore, esclusivamente, del personale dipendente, con riferimento ai casi di ricovero per Coronavirus e a beneficio dei colleghi risultati positivi agli accertamenti da parte delle Autorità Sanitarie Competenti; tale copertura avrà decorrenza da gennaio 2020 con scadenza dicembre 2021.

“Confidiamo che, in un momento così difficile per tutte le lavoratrici ed i lavoratori – conclude la nota sindacale – questi provvedimenti fortemente sollecitati dalle scriventi Segreterie Nazionali di Settore ed adottati dall’Ente possano contribuire al proseguimento dell’attività lavorativa nelle migliori condizioni possibili”. I sindacati concludono facendo presente che sono in attesa della pubblicazione del Decreto Legge Covid Ter, al fine di verificare gli ulteriori provvedimenti assunti dal Governo di cui anche i dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione potranno beneficiare.

Giuliano Calcagni, segretario generale Fisac Cgil: “tutelare il diritto alla salute”

I sindacati bancari considerano “prioritaria la tutela del diritto alla salute e l’impegno comune ad attivarsi e collaborare fattivamente ad arginare l’espansione dell’epidemia Covid-19” scrive in una nota il segretario generale della Fisac-Cgil, Giuliano Calcagni, che ricorda la richiesta, avanzata dai sindacati, di chiusura degli sportelli bancari, che sarà discussa dal comitato esecutivo dell’Abi domani, e sottolinea che, “fermo restando il rispetto delle prassi di profilassi governative”, i rappresentanti dei lavoratori hanno “ottenuto la limitazione dell’attività bancaria di sportello alla sola assistenza alla clientela, limitando ai soli canali remoti lo svolgimento dell’attività commerciale”.

“Abbiamo inoltre ottenuto – conclude – la partecipazione nella gestione e nell’analisi congiunta di questa fase emergenziale al tavolo nazionale anche di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per organizzazione sindacale”.