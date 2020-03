Confronto no stop. Faccia a faccia tra sindacati e governo sulla lista delle aziende “essenziali”

Un confronto lungo e complicato. Ancora in corso. Tra Cgil, Cisl, Uil e il governo, dopo la richiesta sindacale di rivedere l’elenco delle produzioni “essenziali” che sono state varate domenica – e contenute in un allegato al Dpcm – dopo che il pressing di Confindustria aveva ottenuto un loro allargamento, provocando le proteste dei sindacati e gli scioperi di migliaia di lavoratori. I sindacati hanno formulato le loro proposte così sintetizzate dal segretario generale della Cgil, Maurizio: “Dobbiamo capire come modificare quell’allegato. Alcune produzioni lì indicate, infatti, non ci sembrano rientrare nell’idea di essenzialità. Noi abbiamo un atteggiamento costruttivo, vogliamo tutelare la produzione e la salute, il lavoro in tutte le sue forme e la crescita economica. Vogliamo perciò esaminare cosa togliere e cosa specificare. Un messaggio che dobbiamo cercare di dare tutti assieme è che si sta discutendo di cosa tenere aperto fino al 3 aprile. Non di cosa chiudere da qui all’eternità”.

Per questo “dobbiamo rivedere i codici – ha proseguito Landini – e cercare di andare nel dettaglio rimodulando la tabella per renderla più utile all’obiettivo di fermare il coronavirus, non il Paese. Alcune imprese stanno cambiando il loro codice ATECO per poter continuare a produrre. Non è possibile giustificarle. Aver introdotto nel decreto la deroga a livello territoriale per le aziende la cui attività è agganciata a quelle consentite, previa informazione e decisione prefettizia, ha scatenato una malsana rincorsa. Solo a Brescia e solo nella giornata di ieri sarebbero arrivate oltre 600 richieste. A Milano sempre ieri più di 1000. Il rischio è che tutte le aziende che hanno un minimo collegamento con attività consentite chiedano comunque di produrre al 100 percento”.

Per il segretario generale della Cgil “non è possibile consentire la produzione al 100 percento di quelle imprese che lavorano al 5 percento per aziende ritenute essenziali. Così perde senso il provvedimento che è stato fatto. Sarebbe importante che a fronte della richiesta aziendale ci fosse il parere sia delle istituzioni locali, sia delle organizzazioni sindacali così che la decisione prefettizia sia completa e informata”. La riunione tra sindacati e governo era iniziata alle 11 del mattino, è stata sospesa verso le 14 per il programmato Consiglio dei ministri ed è ripresa dopo le 21. Non sarà né breve né semplice.

Da rassegna.it