Cgil, Cisl e Uil scrivono a Conte: “nel decreto inadeguata la definizione delle attività non indispensabili”. Martedì incontro con Gualtieri e Patuanelli. Scioperi dei metalmeccanici, dalla Lombardia al Lazio alla Campani. Problemi tra gli statali

Da un lato Confindustria, dall'altro i sindacati e i governatori del Nord. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – annunciato dal premier Giuseppe Conte sabato sera ed entrato in vigore oggi – che prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali sembra scontentare tutti, seppur per motivi opposti. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno inviato una lettera al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri e al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per richiedere un incontro urgente in relazione al Dpcm emanato il 22 marzo poiché ritengono "inadeguata la definizione delle attività non indispensabili". Per questo, come si legge nella missiva, i tre sindacati "chiedono con estrema urgenza un incontro in relazione al Dpcm emanato il 22 marzo 2020 contenente all'allegato 1 una serie di attività industriali e commerciali per le quali si dispone la sospensione fino al 3 aprile 2020. Tale allegato prevede un elenco molto consistente di attività industriali e commerciali aggiuntive, per gran parte delle quali riteniamo non sussistere la caratteristica di indispensabilità o essenzialità". In questa fase difficile del paese – scrivono – Cgil Cisl e Uil hanno sempre messo in evidenza la necessità di mettere al primo posto, rispetto a qualunque altra valutazione, la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e si sono assunte la responsabilità di definire le regole, contenute nel protocollo del 14 marzo scorso, per garantirla. Cgil Cisl e Uil credono che siano obiettivi comuni del governo oltre che delle parti economiche e sociali, il contenimento del virus, la garanzia delle attività essenziali alla collettività e oltre che ovviamente, in primis, la sicurezza e la salute di chi lavora. Questa è la ragione – concludono – che ci fa ritenere inadeguata rispetto a questi importanti obiettivi la definizione delle attività non indispensabili e queste sono la ragioni che ci portano a chiedere con urgenza un incontro finalizzato alla revisione delle attività di tale elenco che, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a del predetto Dpcm, 'può essere modificato con decreto del ministero dello Sviluppo economico, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze". Si terrà domani mattina alle 11 una videoconferenza dei ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) con i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Fim-Fiom-Uilm, mercoledì sciopero metalmeccanici

Le otto ore di sciopero per turno o giornata lavorativa del settore metalmeccanico si terranno mercoledì prossimo, 25 marzo, nella stessa giornata già proclamata per tessile ed energia. Lo ufficializzano Fiom, Fim e Uilm. La chiusura delle fabbriche che producono beni non essenziali decisa dal governo non soddisfa i sindacati dei metalmeccanici della Lombardia che hanno indetto uno sciopero generale della categoria per mercoledì prossimo, 25 marzo. “Come già sottolineato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia – spiega un comunicato – nella nostra regione occorre intervenire in modo deciso, senza se e senza ma, per contrastare la drammatica condizione della crescita costante dei contagi, dei ricoveri, dei morti che stiamo subendo, con l’obiettivo di prevenire l’estensione dei contagi”. Nella nota di Fiom Fim e Uilm della Lombardia si legge anche che “il decreto appena varato dal governo, assegna alle imprese una inaccettabile discrezionalità per continuare le loro attività con una semplice dichiarazione alle Prefetture”. “Tutte scelte che piegano ancora una volta la vita e la salute del personale alle logiche del profitto”, protestano i sindacati che, raccogliendo le posizioni di Cgil, Cisl, Uil a livello nazionale, e delle segreterie di categoria nazionali, Fim, Fiom e Uilm della Lombardia proclamano otto ore di sciopero per turno mercoledì 25 marzo per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico. In assenza di misure concrete per la messa in sicurezza dei lavoratori”, anche i sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm del Lazio “proclameranno per il 25 marzo lo sciopero generale della categoria”. Le tre sigle rimarcano la richiesta di fermare “tutte le attività non essenziali” e di mettere in sicurezza tutte le altre, dotando i lavoratori dei dispositivi di protezione: “Basta indugi”, dicono, “la sicurezza viene prima di tutto”.

Sindacati Pa, Dpcm rischia di creare altro caos

“Abbiamo bisogno di misure che aiutino la Sanità, oramai allo stremo, e per farlo è urgente abbassare il livello di contagio in modo da non sovraffollare i reparti Covid-19 e mettere in sicurezza tutto il personale sanitario ospedaliero, delle residenze assistite e i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, compresi i settori privati che operano nell’emergenza Covid-19. Per questo occorre dettagliare meglio quali attività della Pa debbano essere svolte con obbligo di presenza e ricorrere maggiormente al lavoro da remoto. Il personale della Sanità sta pagando un contributo altissimo alla gestione di questa emergenza e non è tollerabile che le misure di contenimento adottate non garantiscano il drastico calo del rischio contagio”. Ad affermarlo sono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, sostenendo che: “dopo l’approvazione del Dpcm, insieme alle Confederazioni, stiamo lavorando per indicare al Governo l’esigenza di distinguere nell’ambito dei servizi pubblici cosa è realmente essenziale e cosa invece può essere svolto in altre modalità o differito”. Le categorie di Cgil, Cisl e Uil ricordano infatti come “la circolare 2 del 2020 del Ministero della Pa, insieme ad altri provvedimenti, dispone che la stragrande maggioranza delle attività oggi in capo alle pubbliche amministrazioni possano essere svolte da remoto, contribuendo così a garantire misure di contenimento che, pur offrendo la continuità delle attività e dei servizi resi ai cittadini, tutelino la salute dei lavoratori e della popolazione”. Per i sindacati, “in quell’elenco così generico, allegato al Dpcm, inserire tutta la Pubblica amministrazione, gran parte dei servizi pubblici a gestione diretta o da terzi, in concessione o in appalto, all’interno dei servizi essenziali, senza andare a qualificare quelle che sono le attività indispensabili e quelle invece differibili, rischia di generare ulteriore caos e di essere in contrasto con le volontà di contenimento annunciate e da altri provvedimenti dello stesso Governo”. Per Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, “bisogna chiarire subito quali attività delle pubbliche amministrazioni possono essere agevolate da tutte le misure previste, sia dal decreto ‘Cura Italia’ che dalle direttive della Pa. Così come chiediamo che il Ministero della Pa solleciti tutte le amministrazioni affinché ci sia un più largo ricorso al lavoro agile e al lavoro da remoto o alle tutele previste dal cura italia nel caso in cui il lavoratore che non svolge un’attività indispensabile non possa svolgerla in smart working. Registriamo in queste ore molte resistenze da parte dei dirigenti ad utilizzare tutti gli strumenti alternativi che possono contribuire al contenimento dell’emergenza Covid-19. Abbiamo bisogno di far lavorare tutto il personale in sicurezza e di dare continuità di servizi ai cittadini. Possiamo farlo diversamente, ed è quello che stiamo chiedendo in queste ore al Governo. Ci auguriamo che la mobilitazione dei servizi e delle attività produttive facciano capire al Governo che il Dpcm appena approvato va modificato. La salute di tutti è un bene primario”, concludono.