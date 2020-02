Usa. Democratici. Primo test delle primarie presidenziali finisce con una figuraccia mondiale. Forse ha vinto Sanders, ma Buttigieg reclama la vittoria. Un caos

Il primo test delle primarie dem per l’assalto alla Casa Bianca finisce con una figuraccia mondiale. La macchina organizzativa del partito democratico dell’Iowa va in tilt e rende noti solo metà dei risultati dei caucus ben 24 ore dopo, anche se dai dati ufficiosi si profila una vittoria del senatore socialista Bernie Sanders, seguito a ruota dal fenomeno Pete Buttigieg, e una disfatta dell’ex vicepresidente Joe Biden, con una buona performance invece delle senatrici Elizabeth Warren ed Amy Klobuchar. I dem hanno combinato il pasticcio tutto da soli, senza la manina del Cremlino. Colpa delle nuove regole e di una controversa app che hanno creato “incongruenze” nella verifica dei voti. Da quest’anno si era deciso di riportare non solo il numero finale dei delegati vinti ma anche il primo e il secondo voto delle assemblee di elettori, per evitare le contestazioni del passato. Come nel 2016, quando Bernie Sanders perse di un soffio contro Hillary Clinton. I voti dovevano essere trasmessi poi dai presidenti dei caucus con un’app sui loro telefonini che non ha funzionato al meglio facendo saltare il flusso dei dati. “Nessun hackeraggio”, si è affrettato a precisare il partito, solo una questione tecnica. Ma il disastro rivela un’imbarazzante inettitudine organizzativa, aumenta l’incertezza sulle primarie e alimenta le peggiori teorie complottiste, mettendo in discussione la forma tanto affascinante quanto complicata dei caucus e lo status stesso dell’Iowa di essere ‘first of the nation’ nella maratona delle primarie. Sui social c’è già chi sospetta che l’establishment del partito non volesse incoronare Sanders o che dietro il flop della app ci sia Buttigieg, mentre Biden ha a lungo sfruttato l’assenza di risultati certi per minimizzare la debacle e guardare già oltre. Il caos rischia sicuramente di bruciare l’effetto della spinta che di solito l’Iowa garantisce al vincitore.

Se i primi dati verranno confermati, Joe Biden è il grande sconfitto dei caucus, che aprono la stagione delle primarie dem per la conquista della Casa Bianca. Secondo i dati parziali diffusi dalla campagna di Bernie Sanders, arriverebbe quarto col 12,37%, circa la metà del previsto e poco sopra la senatrice Amy Klobuchar (11%). L’ex vice di Barack Obama sarebbe travolto da Sanders ed Elizabeth Warren, rispettivamente primo (29,66%) e terza (21,24%) e si vedrebbe scalzato dal ruolo di leader dei moderati da un outsider come l’ex sindaco di South Bend, il giovane Pete Buttigieg, secondo col 24,59%. Una Caporetto per l’establishment democratico, già messo a dura prova dalla debacle organizzativa che sta ritardando i risultati dei caucus. I vertici e l’apparato del partito confidavano nel vecchio Joe per tenere la barra al centro ma ora temono che le sue debolezze possano essere fatali e cominciano a pensare ad un piano B nel caso la candidatura non dovesse riprendere quota in Nevada e South Carolina, dove le minoranze ispaniche e afroamericane sembrano più favorevoli a Biden. L’unica carta di riserva sembra il magnate Michael Bloomberg, che sta risalendo nei sondaggi grazie a spot milionari ma che non è amato dalla base. Altrimenti non resta che Buttigieg, considerato però troppo giovane e poco organico al partito. Ma Joe non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e guarda già oltre l’Iowa. Così rilancia la sua sfida per la Casa Bianca rendendo noti “come segno di forza dopo i caucus, endorsement chiave in South Carolina, Virginia, California, Alabama e Arkansas, stati decisivi nelle prime tappe delle primarie, nel Super Tuesday e negli stati in bilico”. Sostegni di ex ed attuali dirigenti del partito che “illustrano l’ampio appeal e la capacità unica di Biden di vincere la nomination, battere Trump e unire il Paese”. Biden incassa anche un altro endorsement d’effetto sul Boston Globe, quello di Caroline Kennedy, la figlia di John Fitzgerald Kennedy: “E’ la scommessa migliore” del partito democratico “per vincere la Casa Bianca, conservare la maggioranza alla Camera e tentare l’affondo sul Senato”, ha scritto. “Abbiamo bisogno di un nominee che possa competere in ogni Stato, che possa riportare all’ovile i democratici vaganti e gli indipendenti ed attrarre anche qualche repubblicano”, ammonisce, attaccando poi Trump che ha “distrutto la nostra credibilità nel mondo”. I sondaggi evidenziano però una debolezza strutturale, l’età degli elettori: in Iowa si sono schierati con Joe soprattutto quelli che hanno più di 65 anni, mentre per Sanders chi ha tra i 18 e i 29 anni. I giovani sono attratti dalla rivoluzione socialista di Sanders e dai cambiamenti strutturali promessi dalla Warren che, con sfumature diverse, puntano sulla sanità per tutti, l’università gratuita e la super tassazione dei ricchi. Posizioni che però, secondo l’establishment, sono perdenti in un’elezione generale.