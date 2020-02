Trump autorizza le mine antiuomo arma vigliacca ammazza bambini

Oltre la vergogna l’impudenza folle

Beffa presidenziale alla Campagna internazionale contro le

mine antiuomo, premio Nobel per la Pace del 1997. Il presidente americano,

Donald Trump, ha revocato le restrizioni statunitensi all’uso delle mine

antiuomo, convinto che una nuova generazione di esplosivi ad alta tecnologia

migliorerà la sicurezza delle forze armate Usa. Qualche morto a storpio in più

o in meno nel mondo per lui non fa la differenza. Nella sua isterica campagna ‘anti

Obama’, Trump ha dato il via libera alle cosiddette mine antiuomo “non

permanenti” che possono essere spente da remoto piuttosto che rimanere a

terra per sempre.

Isteria anti Obama

Obama nel 2014 aveva vietato l’uso di mine antiuomo con

l’eccezione, sotto la pressione dei pianificatori militari, della penisola

coreana, dove gli esplosivi costellano l’ultima frontiera della guerra fredda

con la Corea del Nord. Lavoraccio a sminare tutto quel pezzo di Corea se mai

Kim diventerà veramente buono e amico. Allora il presidente Obama aveva anche

ordinato la distruzione di scorte antiuomo non progettate per difendere la

Corea del Sud e aveva affermato che gli Stati Uniti non collaboreranno con

altre nazioni nello sviluppo delle mine antiuomo di cui un tempo l’Italia è

stata grande produttrice ed esportatrice.

Armi vigliacche ammazza bambini

Le mine antiuomo continuano a uccidete almeno 7.000 persone ogni anno, tre volte tanto quelle che rimangono permanentemente invalide. Attualità: https://www.lifegate.it/persone/news/siria-mine-bonifica-handicap-international . «Siria e ordigni inesplosi. Per bonificare la Siria occorreranno 30 anni». L’orrore raccontato in questi anni da Remocontro.

Mine, un morto all’ora nel mondo, metà sono bambini

Dic 02, 2019 – Rapporto sulle mine dell’Osservatorio delle Nazioni Unite, 6.897 le vittime di questi ordigni, 3.059 i morti. Nella foto i topi che scovano le mine antiuomo in Cambogia: nel paese tra i 4 e i 6 milioni di mine inesplose. I …

Mine, l’arma più vigliacca ancora uccide nel mondo

Nov 28, 2018 – Le vittime delle mine terrestri, almeno 7.200 nel 2017, di cui 2.716 colpite da ordigni improvvisati. -Vittime per l’87 per cento civili, metà costituito da bambini. 2.452 i minori uccisi da mine o ordigni improvvisati interrati. -779 milioni nel 2017 …

Prima sparano le armi poi dilaniano le mine

Apr 02, 2015 – Il 4 aprile è la Giornata Internazionale dell’ONU per la sensibilizzazione sulle Mine. Un arma quella che, diversamente da altre armi, continua ad uccidere dopo la fine dei conflitti anche senza l’azione umana necessaria invece a premere il grilletto …

