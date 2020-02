Roma. Riunione dei parlamentari che aderiscono alla campagna del NO al referendum costituzionale del prossimo 29 marzo

A Roma, oggi 04.02.2020, in mattinata si sono riuniti i parlamentari che aderiscono alla campagna del NO al referendum costituzionale del prossimo 29 marzo. I parlamentari hanno deciso di prendere in carico i territori di rispettiva competenza per strutturare le iniziative regionali e locali.

A seguire, nel pomeriggio, si sono riuniti i comitati nazionali per il NO al referendum costituzionale. L’incontro, promosso dal Coordinamento Nazionale dei Comitati noiNO.eu, con il suo coordinatore Andrea Pruiti Ciarello, ha ha visto la partecipazione del Comitato,per il NO promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, presieduto da Massimo Villone, del Comitato Popolare per il NO al Taglio dei Parlamentari, presieduto da Piero Pirovano e coordinato da Ivo Tarolli, del Comitato Popolare per il NO al referendum sulla riforma costituzionale, presieduto da Giuseppe Gargani e del Comitato Giovanile per il NO al referendum costituzionale NOstra, portavoce Jacopo Ricci.

Durante l’incontro, i vari comitati nazionali hanno sviscerato le tematiche di fondo della campagna referendaria ed hanno condiviso una unitaria strategia di comunicazione e coordinamento, per fornire l’informazione più corretta ai cittadini elettori, sintetizzabile nel sostegno della democrazia rappresentativa. Si è deciso di costruire un rapporto di collaborazione anche per rendere più incisiva la attuazione della par condicio da parte dei media e per rafforzare la azione di propaganda nazionalmente e nei territori.