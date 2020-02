Roma. Omicidio Sacchi. Il tribunale del Riesame conferma le misure contro Princi e Kylemnyk

Il tribunale del riesame di Roma si è occupato dell’omicidio di Luca Sacchi, il ventiquattrenne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub all’appio latino in seguito ad una compravendita di droga finita male. I magistrati hanno confermato il carcere per Giovanni Princi e l’obbligo di firma per la fidanzata di Sacchi, Anastasia Kylemnik. Emergono anche nuovi dettagli sul caso. Si è parlato di 70.000 euro contenuti nello zaino della fidanzata, ma pare che all’interno della borsa vi fosse solo una parte del denaro. Il resto sarebbe stato occultato nella macchina della ragazza.

La fretta di spostare la macchina

Il particolare che porta a questa deduzione sta nelle contraddizioni all’interno della deposizione della Kylemnik che, quel giorno, pur arrivata in auto all’appuntamento con Sacchi, ha dichiarato di esservi giunta a piedi. I giudici ne deducono che “nell’auto vi fosse qualcosa da occultare con assoluta urgenza”, verosimilmente “la restante somma di denaro, oltre a quella occultata nello zaino della Kylemnik, destinata ai fornitori”. A questo si aggiunge il comportamento anomalo del Princi che, dopo lo sparo, invece di correre in ospedale, pone la sua attenzione sulla necessità di spostare la macchina della ragazza. Per i giudici del riesame tutti questi elementi messi insieme fanno supporre che il Princi sia andato a nascondere la rimanenza del denaro destinato alla compravendita di stupefacenti.

Tempus fugit …

Illuminante la dichiarazione resa agli inquirenti di Marco Lico, un amico del fratello di Luca Sacchi. Princi, dopo l’operazione cui era stata sottoposta la vittima, gli aveva chiesto di accompagnarlo a riprendere l’auto della Kylemnik. I due ritornano al pub, dove Princi si mette alla guida dell’auto della ragazza e chiede a Lico di seguirlo “e nel punto in cui avesse acceso le quattro frecce, io mi sarei dovuto fermare ed attenderlo lì”. Prosegue la deposizione “dieci minuti o un quarto d’ora dopo Giovanni, sempre alla guida della Citroen di Anastasya, mi ha raggiunto”. I giudici del riesame evidenziano come risalti “in maniera evidente il lungo lasso di tempo nel quale Princi si è allontanato da solo con l’auto della Kylemnik”. Un lasso di tempo più che sufficiente per nascondere il resto dei famosi 70.000 euro.

Resta sullo sfondo di tutta questa vicenda la figura del ragazzo ucciso, Luca Sacchi, che sempre più appare vittima inconsapevole di una umanità opaca, falsa e priva di scrupoli che gli ruotava intorno.