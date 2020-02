Roberto Biscardini. Referendum del 29 marzo sul taglio parlamentari. Diamo vita al “Comitato Socialista per il NO”

Stiamo definendo i termini per la costituzione del “Comitato Socialista per il NO alla riduzione dei parlamentari” con l’obiettivo di dar vita a un comitato largo di tutti i socialisti, nessuno escluso, anche perché su questo argomento, fortunatamente, non esistono differenze di posizione.

L’obiettivo del comitato è duplice, partecipare al “Comitato per il NO” a livello nazionale e locale, promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, ma soprattutto partecipare e promuovere a livello locale iniziative politiche dei socialisti per chiarire le ragioni del NO: contro l’imbroglio voluto da Di Maio, a difesa della democrazia e della rappresentanza, contro l’idea che si debba indebolire il Parlamento.

A questo proposito vi chiediamo di inviare la vostra adesione alla mail: comitatosocialistaperilno@gmail.com o di usare il post appositamente creato su FaceBook, pagina che è opportuno usare per comunicare le diverse iniziative.