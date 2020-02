Martedì 3 marzo l’associazione Berlinguer discute di un partito nuovo a sinistra, con Massimo D’Alema

“Un partito forte e organizzato della sinistra, in una coalizione aperta e inclusiva, per battere le destre e il liderismo, affrontare le nuove sfide che avanzano, restituire coraggio, umanità e speranza agli italia”, recita il manifesto che lancia l’iniziativa dell’associazione culturale Enrico Berlinguer per martedì 3 marzo a Roma. L’incontro sarà presieduto da Aldo D’Avach, e sarà concluso da Massimo D’Alema.

La sede dell’incontro è a Roma, in via Opita Oppio 24, e l’inizio è previsto per le ore 17.30.