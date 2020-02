Lodi. Deraglia all’alba un Frecciarossa. Morti due macchinisti. Alcuni feriti gravi tra i passeggeri

Un treno dell’alta velocità è deragliato all’alba sulla linea Milano-Bologna, nelle vicinanze della stazione di Livraga (Lodi). “Il bilancio definitivo del deragliamento del Treno Alta Velocità Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in località Cascina Griona, è di 2 persone decedute, 31 feriti”. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Tra i feriti “4 ricoverati in codice giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, e 27 in codice verde negli ospedali di Lodi (8), Melegnano (4), Crema (3), Humanitas (3), Codogno (2), Piacenza (3) e Castel San Giovanni (4)”. Per Gallera è stata “straordinaria la capacità di intervento e di coordinamento dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia che ha messo immediatamente in campo l’attività di Consolle Maxiemergenza, 2 elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, 2 automediche, 12 ambulanze e 1 veicolo da 9 posti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestività e professionalità”.

Si chiamavano Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo i due ferrovieri morti questa mattina nel deragliamento del Treno Frecciarossa 9595 nel Lodigiano. Il primo aveva 51 anni ed era originario di Reggio Calabria, mentre il secondo, era un 59enne di Capua, nel Casertano. Sono 9 i feriti del Frecciarossa deragliato portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi. Tre sono già stati dimessi, uno è in codice giallo con più fratture e gli altri in codice verde con contusioni o escoriazioni al momento giudicate non gravi. I feriti “stanno bene ma sono tutti molto scossi e al momento non vogliono rilasciare dichiarazioni. Uno, in particolare, è in forte stato di shock e non ricorda nulla dell’incidente”, fa sapere l’ospedale, che ha chiuso lo stato d’emergenza.”In considerazione dell’estrema gravità dell’incidente e nel rispetto delle vite umane domani ci sarà uno sciopero di due ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle 12 ai sensi della vigente normativa in materia”. Lo annunciano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa dopo il deragliamento del Treno che ha causato la morte dei due macchinisti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appresa la notizia del deragliamento del treno nel lodigiano, ha espresso il suo cordoglio per i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, “due nuove vittime del lavoro”, e si è augurato che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti. E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Repubblica.

Il servizio ferroviario dei treni alta velocità e a media-lunga percorrenza è stato riprogrammato in seguito all’incidente del treno 9595 Milano-Salerno avvenuto nei pressi della stazione di Livraga, provincia di Lodi. I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio dei provvedimenti è consultabile sui siti web delle imprese ferroviarie. Ripercussioni ci sono anche per la circolazione ferroviaria dei treni regionali. Sulla linea Lodi-Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa Fnm-Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo. Lo comunica in una nota Rfi, Rete ferroviaria italiana.