Germania. Auto travolge corteo di carnevale, numerosi feriti. La polizia ritiene che sia un attentato deliberato

E’ salito a più di 30 feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio dell’auto, una Mercedes Kombi, che oggi intorno alle 14.30 è finita sulla folla per ragioni ancora non accertate durante una parata di carnevale a Volkmarsen, vicino a Kassel, nella regione tedesca dell’Assia. Lo scrive la Bild. Un precedente bilancio era di almeno 15 feriti, sempre riferito dal quotidiano tedesco. Secondo la “Frankfurter Rundschau”, che cita alcuni testimoni, il conducente avrebbe accelerato prima dell’impatto prendendo di mira i bambini. Si dice che abbia scavalcato una barriera. Un altro testimone ha detto alla Bild che dopo l’incidente la folla è corsa verso il conducente con i pugni alzati e che la polizia è dovuta intervenire per proteggerlo. Il conducente è stato arrestato dalla polizia: un cittadino tedesco ventinovenne che fino ad oggi non si era fatto notare come ipotetico estremista politico. Una seconda persona è stata arrestata in serata. Lo ha riferito il capo della polizia di Francoforte, Gerhard Bereswill.

“Quando sono arrivato c’erano 15 persone sul pavimento, inclusi molti bambini piccoli”, ha detto la stessa fonte. Sempre secondo testimoni, il conducente dell’auto è un uomo della zona, presumibilmente tra i 20 e i 30 anni. La polizia ritiene che l’autista abbia agito “intenzionalmente” travolgendo un gruppo di persone al corteo di Carnevale di Volksmerse, nell’Assia tedesca. Secondo la Bild, che cita fonti della stessa polizia, si tratta quindi di un attentato.