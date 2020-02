Frecciarossa deragliato a Lodi. I sindacati: uno sciopero per la sicurezza, per i due colleghi morti, per evitare altre tragedie

Uno sciopero non contro, ma per. Per commemorare i colleghi morti, per la sicurezza, per evitare che si ripetano tragedie come quella avvenuta a Ospedaletto Lodigiano. E’ stata altissima, secondo i sindacati, l’adesione allo stop di due ore dei ferrovieri dipendenti di tutte le aziende di settore deciso dopo la morte dei due macchinisti alla guida del Frecciarossa 9595 deragliato ieri. Alle famiglie delle due vittime, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, sono state devolute le due ore di retribuzione di tutti coloro che hanno aderito allo sciopero e gli amministratori delegati di Fs italiane, Gianfranco Battisti, Trenitalia, Orazio Iacono, e Rfi, Maurizio Gentile, hanno avuto un primo incontro a Roma con i sindacati dei trasporti e altri ce ne saranno nelle prossime settimane.

“C’è l’impegno a lavorare per aumentare ancora di più gli standard sulla sicurezza”, ha spiegato il segretario generale della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia. “Questi incidenti bisogna farli scendere a zero” e “abbiamo chiesto un confronto serrato sulle motivazioni”, ha aggiunto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio, dato che i sindacati rifiutano l’ipotesi di un errore umano come unica causa dell’incidente. “Vogliamo che la sicurezza prevalga sul profitto”, ha detto il segretario nazionale della Uiltrasporti, Paolo Fantappè. Più duro un comunicato di Cgil-Cisl-Uil di Milano che annuncia la mobilitazione dei lavoratori se non ci saranno immediati interventi sulla sicurezza: “Basta parole, Non abbiamo più tempo, non si può più aspettare”, si legge. E anche a livello locale, i sindacati si stanno mobilitando per dare un aiuto concreto alle famiglie delle due vittime e, in particolare, la Fit Cisl Lombardia si sta attivando per la moglie di Cicciù, attualmente in cassa integrazione.

I familiari dei due macchinisti, intanto, attendono alla camera mortuaria del Maggiore di Lodi il dissequestro delle salme da parte della magistratura per poter celebrare i funerali. Nello stesso ospedale sono ancora ricoverati due feriti, uno dei quali, un addetto alle pulizie, è stato operato per ricomporre la frattura alla gamba. Altri due passeggeri si trovano negli ospedali di Cremona e Pavia, mentre gli altri 27 feriti sono stati tutti dimessi. Già oggi la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche ed esposto le bandiere a mezz’asta, invitando tutti i cittadini a un momento di raccoglimento e preghiera per Di Cuonzo, mentre sarà lutto cittadino nel giorno delle esequie a Cologno Monzese, dove abitava Cicciù. La sua pagina Facebook è diventata una bacheca per i messaggi di chi lo conosceva o di chi semplicemente vuole fare le condoglianze alle famiglie delle due vittime.

“Eroe della patria”, si legge in un post, “grazie per essere stato il mio maestro”, in un altro. E nei gruppi social dei ferrovieri si parla di “tragedia assurda” che “non doveva succedere”.