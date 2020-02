Federconsumatori. San Valentino: la festa degli innamorati 2020 sarà all’insegna dell’ambiente, dell’hi tech e della solidarietà

Alle soglie della festa degli innamorati fervono i preparativi tra le coppie. In vista di questo appuntamento l’O.N.F.– Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il consueto monitoraggio sui costi e sulle tendenze per S. Valentino 2020, registrando un aumento medio del 4,8%.

Libri di foto personalizzate, lampade 3d con la foto e scatole tecnologiche che si illuminano quando arriva un messaggio del partner sono le new entry di tendenza tra i regali.

Rimangono sempre in voga cene romantiche, cioccolatini, fiori, viaggi e trattamenti benessere.

I prezzi per una cena romantica variano da città a città, mediamente si aggirano tra i 45 e i 120 Euro a persona, a seconda del menu e del locale prescelto.

Non mancano idee originali per trascorrere la serata di San Valentino, ad esempio si può cenare all’interno di un tram o di un bus, oppure cullati dalle onde a bordo di uno yacht. I costi per chi sceglie questa modalità di festeggiamento variano dai 179 Euro per la cena a bordo del bus ai 350 Euro per cenare sullo yacht su cui, con una maggiorazione di circa 180 euro, vi è la possibilità di pernottare.

Ancora più originale e romantica la notte nel faro: una location eccezionale, ma non per tutte le tasche, i costi ammontano mediamente a 490 Euro a notte per due persone.

Per chi invece preferisce preparare con le proprie mani i manicaretti da gustare con la dolce metà è possibile partecipare a corsi di cucina con il proprio partner, con un costo di circa 60 euro.

Immancabili, inoltre, sono regali, fiori e cioccolatini: lo sanno bene le aziende che, ogni anno, colgono l’occasione per lanciare edizioni speciali e confezioni limited edition dedicate a questa ricorrenza, con prezzi più elevati.

Per chi vuole aiutare chi è meno fortunato o gli animali, sono sempre di più le organizzazioni che, in questa occasione, rendono disponibili regali solidali, che andranno a finanziare progetti educativi, campagne di vaccinazione, iniziative benefiche, promuovendo così un piccolo gesto di amore non solo verso il proprio partner. Molto gettonate le iniziative di carattere ambientalista, come piantare alberi o coppie di alberi.

Non mancano, infine, le offerte dedicate a tale festività: alcuni operatori di telefonia mobile offrono smartphone 2×1, codici sconto per l’acquisto di servizi quali recapito di fiori, cene romantiche, regali di San Valentino, negozi di intimo e cioccolatini.