Coronavirus. Si aggravano le condizioni dei due cittadini cinesi in terapia intensiva allo Spallanzani. Sale il numero dei decessi a 427. Conte e Speranza: basta allarmismi

Si innalza il livello di allerta per l’epidemia polmonare da coronavirus e in Italia arrivano misure ancora più stringenti per i controlli. Mentre nella capitale dove sono ricoverati all’Istituto di malattie infettive Spallanzani, si aggravano le condizioni della coppia cinese colpita dal nuovo coronavirus. I controlli con i termoscanner sono stati infatti estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, in arrivo negli aeroporti italiani. All’aeroporto di Fiumicino i termoscanner saranno presenti anche agli arrivi dei voli nazionali. La stretta sui controlli è stata illustrata dal capo della Protezione Civile e Commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli, il quale ha chiarito che ogni scalo installerà gli scanner nelle aree più idonee anche se nella maggior parte dei casi saranno messi alle uscite o nell’area controllo passaporti. Negli aeroporti senza la strumentazione, i controlli saranno effettuati da volontari medici e paramedici della Crocerossa Italiana e di altre associazioni di Protezione Civile con i termometri a pistola. C’è un protocollo anche per chi viene dall’Africa e, per i migranti che sono sbarcati, “sono già stati eseguiti i controlli”.

Il nostro Paese, ha commentato Borrelli, “ha già fatto fronte alla Sars e ad altri patogeni virali negli anni passati. Abbiamo potenziato le strutture sanitarie e abbiamo dei bravi medici e dei bravi ricercatori”. Ma anche se in Italia, al momento, non si segnalano ulteriori casi di infezione, destano preoccupazione le condizioni dell’uomo e della donna cinesi da alcuni giorni allo Spallanzani: i due cittadini cinesi ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, nelle ultime ore hanno infatti avuto un “aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva”, ha comunicato con un bollettino la Direzione Sanitaria dell’Istituto. Decisive saranno dunque le prossime ore, a fronte di un’assistenza costante. “So che ricevono le cure migliori che si possano assicurare – ha commentato da Londra il premier Giuseppe Conte – auguriamoci che possano stare presto meglio”. Al momento, ribadiscono gli infettivologi, in Italia non è giustificato alcun allarmismo, come dimostrano i numeri: ad oggi, sono stati dimessi 26 pazienti dallo Spallanzani di Roma dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus. Presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 11 pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia. Tutti sono stati sottoposti al test, tuttora in corso. Per quanto riguarda le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione, continuano ad essere osservate presso lo Spallanzani. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni. Un invito alla calma giunge anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che, assicurando che saranno rafforzati sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e porti italiani, ha ribadito come “non dobbiamo spargere allarmismo ma mantenere una soglia di attenzione alta”. Ed un’attenzione particolare in questa fase va riservata anche alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie: per questo il ministero ha fatto un accordo con Twitter e sta dialogando anche con Google. In pratica, da oggi Twitter indirizzerà ogni ricerca e hashtag legati al coronavirus al Ministero della Salute. E il nuovo virus continua a destare timori nella maggioranza dei cittadini: secondo un sondaggio Swg è preoccupato il 62% degli italiani con un 49% che promuove il governo sulle misure messe in campo.

E’ fuga dalla Cina, intanto, dove il Coronavirus continua a diffondersi: con 427 morti e 20.645 contagi, oltre 3.200 solo nelle ultime 24 ore, Francia e Gran Bretagna hanno invitato i rispettivi cittadini a lasciare il Paese, anche alla luce di ulteriori future complicazioni ai trasporti. L’Italia, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “non ha bisogno di ulteriori misure per affrontare l’epidemia”. Intanto all’aeroporto di Fiumicino vengono controllati i passeggeri di tutti i voli, anche quelli interni. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che “non è ancora una pandemia” e ha invitato i Paesi a unirsi per “sfruttare una finestra di opportunità per sconfiggerla”. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom, ha però denunciano “la scarsa collaborazione di alcuni Paesi ad alto reddito lenti nella condivisione delle informazioni sui contagi”. Il tasso di mortalità si è ridotto al 2,1% ma a Hong Kong si è registrato il secondo decesso fuori dalla Cina continentale (il primo fu domenica nelle Filippine).

La notizia dell’ultim’ora. Un livornese di circa 60 anni è ricoverato all’ospedale di Livorno nel reparto di malattie infettive come caso sospetto di Coronavirus. Lo rende noto l’Asl Toscana Nord Ovest. L’uomo, spiega una nota, tornato domenica scorsa da Shangai per un viaggio di lavoro, ha accusato uno stato di malessere generale ed ha chiamato il 118. E’ stato così prontamente attivato il protocollo di isolamento previsto a livello nazionale. Il paziente è stato portato direttamente nel reparto, senza passare dal pronto soccorso. Il prelievo è stato inviato, come indicato dalla Regione Toscana, al laboratorio di virologia della Azienda ospedaliera universitaria di Siena. Il responso arriverà nella mattinata di domani. L’uomo si trova comunque in buone condizioni seppur in stato di isolamento preventivo.