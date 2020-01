Una giornata importante, bella. Accordo governo-sindacati. Taglio del cuneo fiscale. Per 16 milioni di lavoratori aumenterà la busta paga. L’operato di Gualtieri. Conte: riduciamo davvero le tasse

I segnali che arrivavano dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, relativi a possibili, significativi interventi, primi importanti passi in direzione della riforma fiscale, non erano fumo negli occhi, come hanno scritto commentatori, si fa per dire, dei giornalacci della destra, personaggi come un tal Capezzone, un altro chiamato Buttafuoco, ospiti, si fa sempre per dire, di dibattiti televisivi a senso unico, sempre più inverecondi. Giovedì sera addirittura, forse per fare scena, in uno di questi dibattiti si sono messi a confronto una persona come Sabino Cassese, costituzionalista di grande levatura, con l’urlatore Vittorio Sgarbi, candidato per le peggiori destre in Emilia, il quale ha annunciato che è deciso a rilevare Berlusconi, con buona pace di Mara Carfagna che ci aveva fatto un pensierino.

Già, ma che c’entra tutto ciò con i segnali positivi che arrivavano dal ministro dell’Economia e che si sono tradotti in fatti concreti, un vero e proprio avvio della riforma fiscale? C’entra, perché siamo curiosi di vedere all’opera Belpietro o Feltri, Sallusti, Senaldi, tanto per citarne alcuni, sempre presenti su qualche Rete per non parlare di conduttori come Porro. Siamo curiosi per vedere come anche i tg e i giornali radio della Rai, la televisione pubblica, daranno spazio alla notizia del giorno, il taglio del cuneo fiscale, annunciato dal governo che coinvolgerà 15-16 milioni di persone, di lavoratori, che vedranno aumentare il netto in busta paga.

Valutazione unanime di Landini, Furlan, Barbagallo

A conclusione del confronto le valutazioni dei sindacati sono unanimi. “Una giornata importante”, ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil al termine del confronto con il governo a Palazzo Chigi. “È un primo passo importante” sottolinea Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, “perché abbiamo portato milioni di donne e uomini del lavoro sulle piazze per arrivare a questo risultato, in oltre un anno di mobilitazione”. E Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, afferma: “Siamo partiti con il piede giusto: si allarga la platea, si mantiene il bonus, si introduce il ragionamento sulle detrazioni”.

Va avanti il progetto di riforma complessiva del sistema tributario

Il presidente del Consiglio nel corso dell’incontro con i sindacati si è levato qualche sassolino dalle scarpe. “La riforma complessiva del sistema tributario punta a restituire sicurezza economica ai lavoratori e alle famiglie” ed ha spiegato in quale modo il governo intende attuare il taglio del cuneo fiscale. “L’appuntamento di oggi – ha detto – è dedicato alle modalità di attuazione del taglio del cuneo e al progetto di riforma complessiva del sistema fiscale, in particolare l’Irpef, che è fondamentale per semplificare il nostro sistema tributario”. “A dispetto di quanto una certa propaganda ha sostenuto – ha sottolineato Conte – questa misura è la prova che la nostra manovra economica riduce davvero le tasse per famiglie e lavoratori”. E Gualtieri, a conclusione dell’incontro afferma che il vertice “è andato molto bene, c’è stata ampia convergenza sulla modalità con cui varare questo primo intervento importante a sostegno dei redditi da lavoro dipendente”. È una giornata importante, sia per il governo che per i sindacati, per milioni di lavoratori, un segnale positivo anche per il prossimo incontro verso la fine del mese, il giorno 27, che riguarderà le pensioni. Per il governo, perché si è mostrato capace di dare risposte e soluzioni ai grandi problemi del Paese, dei cittadini, quando non prevale lo “spirito di corpo”, la logica, si fa per dire, del Di Maio in particolare, secondo il quale ciascuna delle forze politiche ha dato vita al governo giallorosso deve portare a casa qualcosa. E nascono così gli scontri, le baruffe che tanto piacciono ai giornalisti, si fa sempre per dire, che cercano, inventano scoop. Importante anche per Cgil, Cisl, Uil, la mobilitazione paga, e paga l’unità sindacale. In primo piano il ruolo delle forze sociali, per anni calpestato, e a Renzi Matteo fischieranno le orecchie, è determinante in una società democratica compiuta.

Una bella giornata anche per noi. Le linee di fondo del taglio del cuneo fiscale

Una bella giornata per i lavoratori, anche per noi che, con la modestia dei nostri mezzi, in questi anni abbiamo cercato di raccontare il “paese reale”, questo “paese reale” che trova vita e spazio a Palazzo Chigi. La bella giornata parte con un incontro informale nel corso del quale il ministro Gualtieri illustra le linee di fondo della proposta di taglio del cuneo fiscale che decorrerà dal 1° luglio 2020 e prevede benefici che vanno da un massimo di 1.200 euro l’anno (100 euro per ogni mese lavorativo) per i redditi fino a 28.000 euro. Poi, secondo le nuove tabelle su cui si sta lavorando, si scende gradualmente: sopra i 28.000 euro e fino a 35.000 l’importo decresce fino a 80 euro mensili (960 euro annui), mentre sopra i 35.000 euro l’importo decresce con un decalage, fino ad azzerarsi a quota 40.000 euro. Saranno 4,3 milioni i lavoratori in più che beneficeranno di un taglio delle tasse in busta paga su un totale di 16 milioni beneficiari coinvolti. Il beneficio per i percettori dell’attuale bonus Renzi (lavoratori dipendenti con redditi tra gli 8.173 e i 26.600 euro annui che ammontano a 11,7 mln circa), sarà una integrazione fino a 100 euro dell’attuale bonus da 80 euro. Circa 4,3 milioni le new entries al beneficio del taglio delle tasse in busta paga: saranno 750mila per la fascia di redditi 26.600-28.000; 2,6 milioni per quella tra 28mila-35mila; 950mila per la fascia 35mila-40mila.

Sintesi degli interventi dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil

Di seguito una sintesi degli interventi dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil.

Landini (Cgil). “Credo che sia una giornata importante, perché dopo tanti anni c’è un provvedimento che aumenta il salario netto di una parte dei lavoratori. Questo è un primo risultato, stiamo parlando di circa 15-16 milioni di persone che vedrà aumentare il netto in busta paga. Nessuno diventerà ricco, perché i salari del nostro Paese restano bassi, ma la strada è quella giusta. L’impegno è quello di avviare con oggi un confronto che deve portare a una vera riforma fiscale, perché questo provvedimento va esteso oltre i 35-40mila di reddito annuo di oggi, e riguardare tutti i lavoratori, i pensionati. C’è bisogno di una riforma che intervenga anche sull’Irpef, di intensificare la lotta all’evasione fiscale e un ragionamento che riguardi anche l’Iva. Perché questo vuol dire solo far pagare meno tasse a chi già le paga, ma rilanciare gli investimenti e creare un lavoro con dignità. Abbiamo posto anche il tema di avviare un confronto, perché è necessario cancellare i contratti pirata. Abbiamo ribadito che nella riforma complessiva del fisco c’è bisogno di un provvedimento che defiscalizzi gli aumenti dei contratti nazionali di lavoro, che è l’altro tema che quest’anno va affrontato, perché tra pubblici e privati abbiamo circa 12 milioni di lavoratori che debbono vedere rinnovati i loro contratti di lavoro”.

Furlan (Cisl). “Non è una risposta che potrà soddisfare tutti, ma è un primo passo importante. Lo sottolineo perché abbiamo portato milioni di donne e uomini del lavoro sulle piazze per arrivare a questo risultato, in oltre un anno di mobilitazione. Un risultato parziale ma positivo. Il governo si è impegnato ad aprire velocemente il tavolo per la riforma fiscale. Come Cisl abbiamo ricordato che l’87% dell’erario è sul groppone dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, quindi una riforma non può che irrobustire le buste paga e le pensioni”, ha aggiunto Furlan, rimarcando che parallelamente bisogna “fare una vera lotta all’evasione fiscale”. Inoltre la segretaria generale della Cisl ha posto l’accento sul prossimo tavolo sulla previdenza, richiamando l’attenzione sulle pensioni dei giovani e delle donne. “La prima cosa che come Cisl abbiamo posto è che ancora una volta, purtroppo, sono fuori gli incapienti. Abbiamo voluto rassicurazioni dal Governo, e in modo particolare si è espressa la ministra Catalfo, che attraverso la riforma fiscale o con un’azione sociale, gli incapienti devono avere una riposta. Parliamo di oltre 4 milioni di persone: molti anziani e moltissimi giovani che hanno un lavoro povero”.

Barbagallo (Uil). “Siamo partiti con il piede giusto: si allarga la platea, si mantiene il bonus, si introduce il ragionamento sulle detrazioni. Questo incontro per noi rappresenta il primo step di una riforma fiscale complessiva. Serve ora ridurre le tasse anche ai pensionati e rendere il prelievo fiscale coerente con il principio costituzionale della progressività”. Inoltre, ha concluso, “vanno attivati tutti gli altri tavoli sugli altri capitoli della piattaforma. L’impegno del presidente del Consiglio e dei ministri competenti c’è, siamo stati convocati il 27 dal ministro del Lavoro. Inoltre vanno attivati tutti gli altri tavoli sugli altri capitoli della piattaforma”.