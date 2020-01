Turchia. Il bilancio del terremoto sale a 35 morti; salva una bimba di 2 anni

È salito a 35 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito l’est della Turchia. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte, a temperature glaciali, per scovare sopravvissuti tra le macerie dei palazzi crollati soprattutto nella città di Elazig. Una bimba di 2 anni e la madre sono state tratte in salvo dopo essere rimaste intrappolate per 28 ore sotto le macerie. 45 i sopravvissuti finora, mentre sono oltre 1.600 i feriti.Con temperature che durante la notte sono scese fino a -5 gradi C, le squadre di emergenza hanno installato più di 9.500 tende per gli sfollati e distribuito 17.000 pasti caldi. Le squadre di soccorso hanno concentrato i loro sforzi nel quartiere Mustafa Pasa della città e nella vicina città di Sivrice, le zone residenziali più vicine all’epicentro del sisma.

Quasi 680 scosse di assestamento hanno colpito la regione nella giornata di sabato mentre oltre 3.500 esperti di salvataggio si sono arrampicati sugli edifici distrutti per raggiungere i sopravvissuti, lavorando tutto il giorno. Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito anche la vicina provincia di Malatya domenica mattina, come ha affermato la presidenza turca per le emergenze e la gestione delle emergenze (AFAD). L’agenzia ha riferito che 76 edifici sono stati distrutti e oltre 1.000 danneggiati dal sisma. Droni aerei senza equipaggio venivano usati per sorvegliare i quartieri danneggiati e coordinare gli sforzi di salvataggio.