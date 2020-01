Sisma Soleimani scosse afghane: caccia ai Talebani filo-Teheran

Effetto Domino e reazioni a catena

Ucciso Soleimani, quale pedina cade dopo? E dopo i

missili da vendetta ufficiale iraniana sulla due basi irachena, cosa aspettarci

nella imprevedibile ma certa reazione a catena che l’operazione americana di

Trump personalmente ha innescato? In Afghanistan, ad esempio.

E Giuliano Battiston segnala sul Manifesto della

nuova caccia ai Talebani filo-Teheran che non solo mette a rischio il processo

di pace, che ha già prodotto nuovi morti civili e che costringe a piroette

diplomatiche il governo di Kabul, diviso tra due spinte contrapposte.

Da una parte l’alleato strategico Usa, primo finanziatore

di governo e forze armate, che nel Paese dispone di basi militari con 12-13mila

uomini. Poi il vicino Iran, «Paese con cui condivide solidi legami politici,

culturali ed economici, oltre a un lungo e poroso confine».

Afghahnistan e Saleimani

«Curioso, dunque, che l’Afghanistan non sia comparso

nelle analisi successive alla morte del responsabile delle forze al-Qods delle

Guardie della rivoluzione». Sul terreno afghano -partito poco pubblicizzata

forse- si gioca da tempo «parte del confronto belligerante tra Washington e

Teheran, che non gradisce la presenza degli Usa a ridosso di casa». Facile

previsione, «E si giocherà ancora di più nelle prossime settimane e mesi». La

reazione degli esponenti politici afghani la dice lunga sulle preoccupazioni di

Kabul, spiega Battiston.

Basi afghane anti Iran?

Il contestato presidente Ashraf Ghani che accoglie

Donald Trump nella base afghana di Bagram e lo loda come lod grande stratega. «Nei

giorni scorsi ha però dovuto rassicurare anche il governo iraniano, ricordando

che l’accordo di sicurezza bilaterale con gli Stati uniti – il primo atto della

sua presidenza, nel settembre 2014 – esclude che il territorio afghano possa

essere usato per colpire Paesi terzi. Eppure, riporta il New York Times, i

generali americani hanno già ipotizzato di usare le basi afghane per colpire

Teheran. Evitando di farlo, per ora».

Segnali opposti

Abdullah Abdullah, primo ministro e antagonista di

Ghani nelle presidenziali del 28 settembre scorso, ancora senza risultati

finali (possibile presidente, ma i voti che contano forse non sono nelle urne),

«si è fatto fotografare nell’ambasciata iraniana a Kabul mentre firma il libro

in memoria di Soleimani». Il quale Soleimani –memoria storica per disattenti- più

di venti anni fa, nel 1998, neo capo delle forze al-Qods, aiutava l’Alleanza

del nord guidata dal comandante Masoud, di cui Abdullah era braccio destro,

contro i Talebani che avevano conquistato la città di Mazar-e-Sharif.

Talebani e Teheran da anni

Da anni –sempre l’attento Battiston- i Talebani sono diventati interlocutori di

Teheran, «proprio grazie al lavoro delle Guardie della rivoluzione, tanto da

aver aperto, e poi chiuso, una shura (cupola, consiglio) nella città iraniana

di Mashad». «Il rapporto, prima tenuto segreto, è poi diventato pubblico e in

parte perfino rivendicato da Teheran, che vede nei Talebani interlocutori

pragmatici e alleati funzionali a rompere le uova nel paniere americano». Vero

è che il segretario di Stato Mike Pompeo è arrivato ad accusare l’Iran anche di

sabotare il processo di pace in Afghanistan.

Prima via gli Usa, poi si vedrà

Priorità degli studenti coranici sulla linea scelta

dal leader Haibatullah Akhundzada, mandar via le truppe Usa dall’Afghanistan attraverso

il negoziato. Via gli Usa dai confini orientali è ovviamente anche tra i

desideri di Teheran, che finanzia diversi politici afghani. «Ma la fase

politico-militare è nuova, difficile prevedere». ’Quasi guerra’ Usa Iran tra

amici dei nemici. «Nel distretto di Shindand, nella provincia occidentale di

Herat, al confine con l’Iran, i droni americani avrebbero colpito mullah

Nangyalai, figura di spicco del gruppo di mullah Rasul, scisso dai Talebani nel

2005 e che per Washington è finanziato da Teheran».

Non solo Soleimani

«Potrebbe già essere cominciata, dunque, l’azione

preventiva americana contro i Talebani ritenuti pro-iraniani, per impedirne la

reazione in seguito alla morte di Soleimani». I media afghani riportano le

dichiarazioni di diversi membri del Consiglio provinciale di Herat: insieme a

Nangyalai e ai suoi uomini armati sarebbero stati uccisi circa 60 civili

innocenti. Grandi media occidentali? Notizia non pervenuta. Il ministero della

Difesa afghano assicura che «farà chiarezza», e vien da ridere, anzi e scusate,

vien da piangere. L’ultimo battuta ancora all’eccellente Giuliano Battiston.

Il dopo Soleimani afghano?

«L’uomo che ha preso il posto di Soleimani, il generale Esmail Ghaani, ha già visitato in passato la provincia a maggioranza hazara di Bamiyan. Facendosi passare per un diplomatico, si accorgono ora a Kabul».

