Roma. Colle Oppio, continua il far west a due passi dal Colosseo

“Un lembo preziosissimo dell’area archeologica centrale negato all’uso in sicurezza dei cittadini e le aree archeologiche, transennate per la sicurezza delle strutture, utilizzate in maniera illegittima e preoccupante”. Questo l’incipit dell’esposto dell’associazione “Italia nostra Roma” indirizzato al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, e relativo al parco di Colle Oppio.

Quando la polizia non c’è gli spacciatori ballano

Gli interventi delle forze dell’ordine nell’area verde a ridosso del Colosseo vanno avanti da anni. L’ultimo all’alba del 28 gennaio. 35 senzatetto sono stati allontanati dall’area archeologica durante un’operazione della polizia locale di Roma Capitale. Gli interventi della forza pubblica, però, non sono mai stati risolutivi mancando una politica di manutenzione, gestione e messa in sicurezza dell’area da parte del comune. Il risultato è che la presenza dei clochard e dell’umanità legata allo spaccio di droga è costante. Gli “ospiti” del parco si limitano ad attendere che la forza pubblica vada via.

L’aggressione a Nathalie Naim

Un altro allarme è stato lanciato dalla consigliera dei Radicali del I municipio Nathalie Naim, che, commentando la notizia dello sgombro, ha raccontato la disavventura di cui è stata protagonista il 29 dicembre 2019, proprio nel parco di Colle Oppio: “Mi hanno preso a bastonate e strappato il cellulare. Ormai nella zona non si può più camminare tranquilli nemmeno durante il giorno. Ne abbiamo parlato durante una commissione municipale che ho presieduto, anche con il delegato alla sicurezza della sindaca Raggi. La situazione è veramente drammatica. Non possono bastare blitz ogni tanto delle forze dell’ordine, in poche ore torna tutto come prima”.

Il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, siglato dalla Prefettura di Roma e dal Campidoglio nel luglio del 2018, che prevedeva l’installazione di 12 telecamere è rimasto disatteso. Come ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del I municipio Anna Vincenzoni “le telecamere non sono mai arrivate”.