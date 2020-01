Rai. Festival di Sanremo. Rula Jebreal fa paura ai sovranisti padroni di Rai1 e viene censurata

“10 donne a Sanremo 2020, ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana, di colore e di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso. Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai ed intanto denuncio pubblicamente un’autentica discriminazione di stato. Non possiamo stare zitti. #IostoconRula” scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo Italia Viva al Senato, sollevando la vera e propria censura operata nel caso della nota giornalista. Rula Jebreal, quarantasei anni, consigliere del presidente francese Macron per il gender gap, avrebbe potuto parlare delle donne e della parità dei diritti, temi che stanno a cuore a lei, ma non certo ai sovranisti italici.

I sovranisti italici, quand’erano al governo, si sono letteralmente appropriati della rete ammiraglia della Rai, quella Rai1 che sopravvive grazie a qualche fiction di successo e alle partite della nazionale di calcio, oltre che al Festival di Sanremo, appunto. I sovranisti italici almeno qualcosa lo hanno ottenuto: Rula Jebreal non sarà al Festival di Sanremo. Il quotidiano Repubblica annuncia che l’invito di Amadeus è stato ritirato per “questioni di opportunità”. Hanno pesato le polemiche, il timore che a Sanremo si parlasse di attualità più che di canzoni. Giorni di ripensamenti, la settantesima edizione del Festival è un evento per la Rai in cerca di ascolti e di consenso. La presenza di Rula Jebreal è stata valutata e bocciata. Quando la direzione artistica del Festival ha passato la pratica alla Rai per formalizzare il contratto, come succede con gli ospiti, qualcuno ai piani alti di Viale Mazzini deve aver deciso che era meglio lasciar perdere. Dopo che era uscito il nome di Jebreal, erano piovute critiche e accuse perché il Festival si sarebbe trasformato “in un luogo per fare politica”. La parola spaventa sempre. Visto che ci sono ancora le nomine da fare, la conclusione è stata che era meglio non turbare la sensibilità di nessuno.

“Siamo in un paradosso: non si vuole trasformare in tribuna politica il Festival di Sanremo, ma si opera una scelta di ‘esclusione politica preventiva’. Detta anche censura” scrive su Twitter il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli (M5s), a proposito della vicenda di Rula Jebreal. “Che la Rai dica no a Rula Jebreal è legittimo. Ma se poi è vero che ‘sulla decisione hanno pesato le polemiche scatenate sui social dai sovranisti’ allora non ci siamo. Il servizio pubblico deve valutare le competenze di una persona non piegarsi alla prepotenza di chi la insulta” dichiara la deputata Pd Laura Boldrini.