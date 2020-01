Mondovì. Lo spettro feroce dell’antisemitismo ricompare sulla porta di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana

Una scritta di stampo antisemita è comparsa su un portone di un’abitazione a Mondovì (Cuneo), dove abitava Lidia Beccaria Rolfi, morta nel 1996, staffetta partigiana nella Seconda guerra mondiale, arrestata dai fascisti e quindi deportata nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück e poi tornata in Italia dove scrisse dell’esperienza dei lager. Sulla porta, come documentato su Facebook da Bruno Maida, ricercatore di Storia contemporanea all’Università di Torino, è comparsa la scritta in tedesco “Juden Hier”, “qui c’è un ebreo”, con disegnata una stella di David, come usavano fare i nazisti. “Ho attraversato questa porta molte volte”, ha scritto Maida su Fb: “Ci abitava la mia amica Lidia Beccaria Rolfi. Oggi ci abita Aldo suo figlio. La scritta è apparsa oggi, dopo che Aldo è intervenuto su un giornale locale per ricordare sua madre. Al di là della patente ignoranza – Lidia fu deportata a Ravensbruck come politica – è uno dei molti segnali che ci dovrebbero fare alzare la voce per ricordare a tutti che essere antifascisti è il primo dovere della memoria che abbiamo”.

“Sto per fare denuncia contro ignoti per la scritta che è apparsa: questa mattina sull’uscio di casa mi son trovato la scritta ‘Juden Hier’ e la stella di David”. E’ quanto annuncia a ‘In viva voce’ su Rai Radio1, Aldo Rolfi figlio di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana deportata politica a Ravensbruck, sulla cui casa questa mattina a Mondovì è apparsa la scritta neonazista. “Intanto, c’è un errore clamoroso – premette Rolfi – perché noi non siamo ebrei. Mia mamma era una deportata politica: triangolo rosso quindi, non giallo razziale. Deportata perché aiutava i partigiani. Denota parecchia ignoranza. E’ un gesto ignobile e anche stolto a tutti gli effetti, che denota parecchia ignoranza. Più che paura, ho provato dispiacere, indignazione e tristezza”.

Nicola Fratoianni: terrificante, ma non bastano parole

“Terrificante. Non ho altre parole per descrivere il gesto scellerato e razzista accaduto questa notte a Mondovì, in provincia di Cuneo. La scritta ‘Qui ebrei’ è apparsa sulla porta della casa in cui ha vissuto Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana e deportata a Ravensbruck nel 1944” afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. “Il fatto che la famiglia Rolfi non sia di origine ebraica – prosegue il parlamentare di Leu- non toglie nulla alla gravità dell’atto, che necessita risposte forti. Alla famiglia Rolfi un abbraccio solidale. Oggi ci sarà un fiume di dichiarazioni di condanna, ed è un bene che sia così. Ma da domani dalle parole ai fatti. Da domani – conclude Fratoianni – serve un’iniziativa dello Stato ancora più decisa per stroncare i continui atti di violenza, prevaricazione, offesa, intimidazione delle organizzazioni neofasciste. A partire dal loro scioglimento”.

Scotto: non abbassare la guardia

“Non bisogna abbassare la guardia davanti a fatti incredibili come quello di Mondovì. L’antisemitismo nel nostro paese sta crescendo, figlio di un clima di intolleranza e di revisionismo che è stato sdoganato da troppi anni. Dobbiamo reagire uniti e non avere paura di denunciare” scrive su Twitter Arturo Scotto, della direzione nazionale di Articolo Uno.

Fiano (Pd): scritta shock non fa paura ma amarezza

“La scritta ‘Juden hier’, ‘qui ci sono ebrei’, come nelle città tedesche durante il nazismo, è comparsa nella notte appena trascorsa a Mondovì (Cuneo) sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte, nel 1996. La via dove sorge la casa è stata intitolata proprio alla Rolfi pochi anni fa. Noi non abbiamo paura. Solo molta amarezza” scrive Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, in un commento sul suo profilo Facebook dal titolo: ‘Se pensavate che fosse tutto finito’.