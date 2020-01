Migranti, caso nave Gregoretti. La Giunta per le immunità voterà lunedì 20 sul destino giudiziario di Salvini. Bufera sul voto decisivo e inusuale, con la destra, della presidente Casellati

Due ore e mezza di dibattito, al termine delle quali il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha sbloccato l’impasse che si era determinato all’interno della Giunta per il regolamento di palazzo Madama sulla vicenda della nave Gregoretti. Prima, infatti, l’organismo aveva deliberato all’unanimità la “perentorietà” del termine dei 30 giorni entro cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si sarebbe dovuta esprimere sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei riguardi dell’ex titolare dell’Interno, Matteo Salvini. Termine che sarebbe scaduto alla mezzanotte di oggi, e che avrebbe quindi obbligato la Giunta guidata dal parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri a votare sempre oggi stesso, peraltro con due membri come Mario Michele Giarrusso e Pietro Grasso ancora impegnati in missione negli Stati Uniti con la commissione Antimafia. Da qui l’ordine del giorno presentato dalle opposizioni – dal leghista Ugo Grassi, in particolare – con cui si chiedeva di derogare, appunto, al concetto di “perentorietà”. Con il pareggio venutosi a creare tra i sei esponenti della maggioranza e gli altrettanti del centrodestra, alla fine è intervenuto il presidente dell’Assemblea, Elisabetta Casellati, che si è schierata a favore dell’odg, confermando in tal modo l’appuntamento di lunedì prossimo 20 gennaio, quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si pronuncerà sulla questione, in attesa comunque del verdetto dell’Aula a febbraio.

Bufera sulla scelta della presidente del Senato di votare schierandosi con la destra

“La Presidente del Senato Casellati alla fine ha gettato la maschera: ha votato insieme alla destra per convocare una giunta per le elezioni lunedì 20 gennaio, una giunta illegale, convocata contro il regolamento e contro il buon senso. E’ un fatto molto grave, la presidente del Senato da oggi non è più considerabile carica imparziale dello Stato, ma donna di parte” scrive su Facebook il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. Gli fa eco il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi: “La Lega e le opposizioni hanno trasformato le istituzioni in un palcoscenico per la campagna elettorale di Salvini, che evidentemente non sa più cosa promettere ai calabresi e agli emiliano-romagnoli. Dopo aver incassato ieri una sonora bocciatura dalla Consulta sul loro bizzarro quesito referendario per la legge elettorale, oggi in Senato si sono incartati con i loro stessi cavilli strumentali. Prima chiedono che la Giunta delle immunità si esprima perentoriamente entro 30 giorni, poi si accorgono che i 30 giorni sono scaduti e allora chiedono la deroga. E in tutto questo la Casellati smette di essere arbitro e vota con le opposizioni. Decisamente una brutta giornata per le nostre istituzioni”. Nicola Oddati, della segreteria nazionale del Partito democratico, afferma in una nota: “fanno bene i nostri senatori a puntare il dito contro il presidente Casellati, seconda carica dello Stato, che oggi ha dimostrato la sua assenza di imparzialità dando il via libera alla convocazione illegittima della Giunta sul caso Gregoretti lunedì. Incomprensibile la forzatura – conclude l’esponente del Pd – da parte di chi dovrebbe interpretare in totale e indiscutibile autonomia la volontà dei gruppi parlamentari e non di una parte sola”. Molto grave che “si stabilisca la perentorietà dei termini e che 5 minuti dopo si affermi che quello stesso termine si può derogare. Casellati ha ribadito più volte che non avrebbe partecipato ai voti della Giunta e poi ha fatto una scelta di parte, non ce lo saremmo mai aspettati” ha detto la presidente del gruppo Misto al Senato Loredana De Petris al termine della giunta per il Regolamento di palazzo Madama che ha stabilito che il voto su Matteo Salvini sul caso Gregoretti si svolgerà lunedì prossimo. “Le opposizioni hanno fatto un autogol e non riuscivano più a convocare la Giunta lunedì, quindi hanno cercato di rimediare e questo purtroppo con l’aiuto della presidente Casellati che dovrebbe essere terza e che in realtà ha due volte dato una mano alle opposizioni”.

La nota della presidente Casellati, che di fatto conferma la scelta politica, non istituzionale

Replica la presidente del Senato, che in una nota respinge “ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione ovvero connotarla politicamente, perché non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non esserlo più quando si assumono decisioni che riguardano il corretto funzionamento del Senato”. “Il Presidente del Senato – continua la nota – analogamente a precedenti riunioni della Giunta per il Regolamento (dove avrebbe potuto favorire l’opposizione con il suo voto) anche nella seduta di oggi non ha espresso il proprio voto né su proposte avanzate dalle opposizioni né su proposte avanzate dalla maggioranza. Solo ed esclusivamente per contemperare diverse previsioni del regolamento altrimenti confliggenti tra loro (artt. 29 e 135 bis) si è espressa a favore di una proposta avanzata da un singolo componente della Giunta, al fine di garantire la mera funzionalità degli organi del Senato”. Ovvero, ha deciso di contribuire ad un atto politico.