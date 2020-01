Malta maquillage e nuovo premier grazie a Daphne Caruana Galizia

Malta dopo Muscat grazie a Daphne

Joseph Muscat premier maltese coinvolto almeno

politicamente negli scandali denunciati dalla giornalista investigativa Daphne

Caruana Galizia, poi assassinata per le sue denunce, aveva annunciato

l’intenzione di dimettersi dall’incarico con nuovo anno. Il coinvolgimento di alcuni ministri del suo

governo nello scandalo dell’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia

e l’arresto per complicità nel delitto mafioso del suo segretario personale,

non gli lasciavano alternativa.

Addio Muscat, dal ‘volitivo mento’ di memoria italiana

Neo premier, l’avvocato 42enne Robert Abela, dopo

essere stato eletto leader del Partito laburista maltese, che ha vinto la scorse

elezioni. Semplice ‘maquillage’ dicevamo nel titolo, a segnalare un cambio

politico abbastanza relativo. Roberto

Abela è figlio dell’ex presidente George, ed è visto come garante della continuità

col suo predecessore.

Cambia poco e per poco tempo

Abela è stato scelto dalla maggioranza dei 17.500 elettori laburisti per la sua promessa di continuare “con le ricette vincenti” di Muscat (l’economia e non certo la trasparenza). È stato preferito al chirurgo 52enne Chris Fearne, vicepremier uscente. Abela -segnala Alberto Custodero su Repubblica- «attivista di lunga data del Partito laburista, è diventato membro del parlamento maltese solo durante le ultime elezioni legislative del 2017, convocate in anticipo da Muscat e vinte a mani basse dal suo partito nonostante un’ondata di scandali che hanno scosso il suo entourage. Abela subentra per soli due anni e mezzo in carica, fino al settembre 2022».

L’assassinio di Daphne Caruana Galizia.

Il governo uscente di Joseph Muscat travolto da scandali

e sospetti. Insuperabili le polemiche seguite

al coinvolgimento di alcuni ministri del suo

governo (in particolare Keith Schembri, capo di gabinetto dell’esecutivo, il

ministro del turismo Konrad Mizzi e quello dell’Economia Chris Cardona), nello

scandalo dell’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Il primo dicembre Malta era scesa in piazza, per

l’ottava volta, chiedendo che Joseph Muscat, nel mirino per i suoi legami con i

presunti mandanti dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, se ne andasse

subito. E il premier si era arreso, ammettendo in un discorso alla televisione

che le sue dimissioni “sono ciò di cui il Paese ha bisogno in questo

momento”. Dimissioni date, nuovo premier, non è garantita una svolta sul

fronte della pulizia politica. E qualche colpevole, ispiratore o complice dell’assassinio di stampo mafioso della

giornalista Daphne Caruana Galizia deve

ancora essere trovato e punito.

BISCA MALTESE

Alle 14.58 del 16 ottobre 2017 una bomba piazzata nella sua Peugeot 108 uccide vicino casa la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Due anni dopo, sono in carcere tre sicari e un presunto mandante.

Nei giorni successivi

all’esplosione dell’auto di Caruana Galizia, la polizia di Malta, aiutata

nell’indagine dall’FBI, dall’Europol e da uno speciale dipartimento

investigativo della Finlandia, aveva arrestato una decina di persone, tre delle

quali – i fratelli George e Alfred Degiorgio e il loro amico Vincent Muscat

(omonimo ma non parente del primo ministro) – erano state incriminate nel

luglio del 2019 per sei diversi reati, tra cui omicidio volontario e possesso e

detonazione di esplosivo. Nessun mandante era stato però identificato.

Yorgen Fenech, noto uomo d’affari maltese numero uno

del gruppo immobiliare Tumas e direttore delle operazioni della centrale

elettrica Electrogas, è stato arrestato come presunto mandante soltanto a fine 2019

dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia. Fenech si accingeva a lasciare l’isola

a bordo del suo yacht. L’arresto di Fenech è frutto delle rivelazioni di un

altro arrestato eccellente nella speranza

di una qualche immunità o scontro di pena.

Yoneck Fenech ha forti interessi economici anche nel

gioco d’azzardo online attraverso la società 17 Black, fondo domiciliato a

Dubai e collegato agli interessi di alti esponenti del gabinetto Muscat, il

ministro del Turismo (ex ministro del-l’Energia), Konrad Mizzi, e il capo di

gabinetto del premier, Keith Schembri.

La riconducibilità di Fenech alla 17 Black è emersa

solo un anno fa grazie al lavoro del “Daphne project”, indagine giornalistica

permanente, nata dalle piste aperte da Caruana Galizia: nella primavera del

2017, la giornalista aveva denunciato sul suo blog -Running time- l’esistenza

di tale fondo segreto, senza tuttavia individuarne il titolare.

Nel febbraio

di quest’anno, la 17 Black è nuovamente uscita dall’ombra, accusata in Svezia

di far parte di «un vasto network criminale» internazionale. La controllata

L&L Europe Ltd è stata privata della licenza di gioco per i Paesi

scandinavi.

