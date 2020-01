La lezione di Giovanni Custodero, “guerriero sorridente”

Se n’è andato verso il Grande Mistero con discrezione ed “eleganza”, ammesso che si possa parlare di “eleganza”, quando si tratta di morire. Lo ha fatto senza clamore, quasi in punta di piedi: come se dovesse scusarsi; mentre forse siamo noi a dovergli chiedere scusa, per esserci accorti di lui e della sua storia solo ora. L’ex calciatore ventisettenne Giovanni Custodero, il “guerriero sorridente”, lotta per quattro anni contro il sarcoma osseo che prima lo costringe all’amputazione di una gamba; poi, non pago, lo aggredisce a femori, clavicola sinistra e cranio. Non gli concede scampo; il giorno dell’Epifania Giovanni annuncia: “Sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere”. A quanti gli esprimono solidarietà, vicinanza e affetto, risponde: “Spero di essere stato di aiuto per molte persone. Voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza…Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social, ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me”.

Le ultime parole, l’ultimo messaggio; una “lezione” anche: la sedazione continua e profonda, è un trattamento sanitario al quale si può da sempre ricorrere, per consentire a un paziente terminale di non provare dolore dopo che le altre terapie sono risultate inefficaci. Anche il Vaticano – vale per i credenti – non obietta a questo trattamento, quando sia espresso chiaramente dall’interessato; e quando ci si trovi in condizioni come quelle di Giovanni. Per fare un esempio, è lo stesso trattamento di cui beneficia giusto un anno fa, Marina Ripa di Meana, che affida a Maria Antonietta Farina Coscioni il suo estremo messaggio: “Fatelo sapere, che si può fare così”. Già: perché lei lo ignorava, e si preparava a un viaggio senza ritorno in una clinica della Svizzera. Invece, una volta informata, ha potuto porre fine alle sue sofferenze, atroci e inutili, facendo ricorso alla sedazione profonda e continua; se n’è andata con dignità, senza dolore: un lungo sonno liberatore.

La vicenda di Custodero è approdata anche a Montecitorio. Mara Lapia, parlamentare del M5S, componente della Commissione Affari Sociali e Sanità, in un suo intervento alla Camera ne ha parla come di “…un ragazzo che non ha mai perso la voglia di combattere, che nelle ultime ore ha scelto la strada della sedazione profonda, affinché possa alleviare la sofferenza”. Con un appello preciso: la richiesta un impegno maggiore nel sostegno alla ricerca scientifica: “A questo Parlamento chiedo il coraggio di saper fare di più e fare meglio, di riuscire a fornire tutti gli strumenti necessari a chi subisce indicibili sofferenze“. L’applauso è stato bipartisan. Come non essere d’accordo, per una volta, con gli “inquilini” del Palazzo?

Con un emendamento: si adoperino loro per primi per far conoscere questa facoltà riconosciuta ai malati coscienti, “condannati” da malattie che non danno al momento appello, a soffrire in modo inutile e intollerabile; e operino perché siano assicurati indispensabili servizi “collaterali”: per la persona direttamente interessata, e per le famiglie: devono conoscere, sapere; e poter contare su una rete di assistenza concreta e psicologica, così da poter affrontare al meglio questa difficile prova. E’ questo il “messaggio” affidato dal “Guerriero sorridente”; è questo che hanno chiesto e chiedono Marina Ripa di Meana, Custodero, tanti come loro. In definitiva, sono questi i problemi, le questioni vere ed essenziali, che prima o poi toccano ognuno di noi, altro che il pio-pio e il bla-bla che quotidianamente ci sommerge.