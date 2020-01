Il Regno unito torna Isola, auguri

Il divorzio più tormentato della storia

Quattro anni di dubbi, liti e tormenti politico giuridici. Felici o scontenti, stasera alle nostre undici (la mezzanotte al meridiano di Greenwich), il Regno Unito detto comunemente Gran Bretagna ed erroneamente da molti Inghilterra, lascia formalmente l’Unione Europea, separazione legale con un anno di transizione prima del divorzio a tutti gli effetti. Sollievo forse dopo il troppo parlarne, astiosità inutili da tifoseria, incertezze e dubbi molti e giustificati.

Adesso vietata ‘Brexit’

E adesso via la bruttissima parola Brexit, anche se

gli ‘accordi economici’ di divorzio, spartizione dei beni, affidamento

congiunti di prole e animali domestici, resta tutto ancora da litigare. Nel

frattempo, fino alla fine del 2020 tutto resterà apparentemente come prima:

circolazione di persone e merci, patenti di guida, pensioni per i cittadini

europei residenti in Uk e reciproca assistenza sanitaria. «Questo periodo di

transizione, che dovrebbe vedere la formulazione del nuovo assetto commerciale

fra Londra e Bruxelles, sarà abbastanza verosimilmente esteso», prevede facile

Leonardo Clausi sul Manifesto. «Forse anche più di una volta, tanto elefantiaco

si profila il compito».

Conti in tasca nostra e loro

«Sul decisivo piano economico la Brexit comporterà

una serie di problemi che sono stati anche dall’attuale governo conservatore,

ampiamente sottovalutati», insegue Tonino Perna. Esportazioni verso l’Ue. «Diverse

imprese multinazionali hanno già spostato, o si accingono a farlo, la loro base

europea da Londra a Francoforte, Amsterdam, Parigi, ecc.». Meno viaggi di

studio, di turismo, di lavoro è la previsione. Poi i loro problemi interni.

Regno Unito mai tanto disunito. La Scozia separatista che vuole l’Ue e che ha il

petrolio del mare del Nord. E l’Irlanda del Nord e la frontieran si-no con l’Irlanda

maggiore.

Sovranismi alla resa dei conti

Il canale della Manica si allarga, ma l’oceano Atlantico

si stringerà veramente? Sperare che Trump venga rieletto e conceda condizioni

privilegiate all’export della Gran Bretagna per compensare la riduzione verso i

paesi europei. «Rimane il settore finanziario dove la piazza di Londra produce

qualcosa come il 15 per cento del reddito nazionale. Ma, basterà lo scoppio di

un’altra bolla finanziaria come nel 2008 per determinarne una crisi verticale».

Problemi di convenienza e quindi di credibilità per altri ‘nazional-uscenti’ in

Europa, dove ormai però nessuno -avrete notato- parla più di uscita dall’Euro.

Regno Unito Paese terzo

47 anni di storia comune con l’Ue, matrimonio sofferto ma non facile da archiviare. Cosa cambia in concreto? Nell’immediato poco, tra un anno vedremo. L’Uffington Post fa i contri di popolazione e territorio: Ue con 66 milioni di cittadini in meno, 446 milioni di abitanti e un territorio ridotto del 5,5%.

Italiani nel Regno Unito

Si stima che nel Regno Unito risiedano oggi 3,6

milioni di cittadini di Paesi Ue, inclusi quasi 400.000 italiani registrati

all’anagrafe consolare (oltre 700.000 calcolando anche i non registrati).

Mentre i britannici sparsi per il continente sono calcolati in 1 milione e 200

mila. In base dell’accordo di divorzio, tutti gli espatriati registrati come

residenti già oggi o durante la fase di transizione e fino al 30 giugno 2021,

manterranno – da una parte e dall’altra – i diritti odierni nei rispettivi

Paesi di accoglienza: quasi come se la Brexit per loro non ci fosse. Le cose

cambieranno tuttavia per gli ingressi successivi, con lo stop alla libertà di

movimento nel 2021.

