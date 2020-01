Il mondo che verrà, ‘Rapporto ISPI’, le 10 domande per il 2020

Il 2019 è stato un anno intenso: dalla Brexit che ci ha tenuti ancora con il fiato sospeso, all’elezione di una nuova Commissione europea; dalla rivolta delle piazze di mezzo mondo, a un ordine globale sempre più “disordinato” e preoccupante. Il 2020 promette di essere altrettanto intenso: ma questa volta perché le crisi con cui il mondo del 2019 ci ha lasciato, reclameranno una volta per tutte di essere prese sul serio, affrontate e risolte. (https://essay.ispionline.it/?page_id=1421)

Unione europea l’anno della riscossa?

«Un’Europa sociale e che sappia armonizzare le politiche industriali», è l’augurio di Romano Prodi per il 2020. «La nuova Commissione può e deve segnare la svolta». Punto numero uno per tutti noi, ma da sviluppare a parte, e con particolare attenzione.

Economia globale: l’anno della recessione?

Quando e da dove arriverà la prossima recessione?

Secondo qualcuno è ora di aprire l’ombrello in attesa della tempesta che

potrebbe arrivare dall’altra costa dell’Oceano Atlantico… Francesco Daveri.

Recessione: non il ‘se’ ma il ‘quando’. E arriverà dagli Stati Uniti. «Per due

buone ragioni. La prima è che gli Stati Uniti – con un Pil pari a circa 20 mila

miliardi di dollari – contano da soli per circa il 23 per cento del Pil

mondiale». «La seconda è che una recessione negli Stati Uniti probabilmente si

trascinerebbe dietro anche l’Eurozona e la Cina». «Dalla combinazione di questi

due elementi si capisce perché tutti guardano all’America per capire il se e il

quando della prossima

Dopo le proteste: l’anno della repressione?

Hong Kong, Baghdad, Santiago del Cile. Nel 2019

mondo è sceso in piazza, facendo tremare leader e governi. Alberto Martinelli. «Da

Hong Kong al Libano, da Santiago del Cile all’Iraq, da Barcellona all’Iran, sono

allo stesso tempo simili e diversi per cause ed effetti». Simili e diversi.

Simile il disagio che esprimono, diversi gli ‘eventi scatenanti’. E la risposta

del potere. «Nei regimi non democratici (ma anche nelle democrazie bloccate), la

risposta del potere è violentemente repressiva, facendo sì che la protesta

possa assumere anch’essa connotati sempre più violenti, innescando una spirale

protesta-repressione, e finché il movimento non viene ridotto al silenzio. O,

più raramente, non si verifica uno sbocco rivoluzionario».

USA 2020: Trump dopo Trump?

La campagna per le presidenziali 2020 sarà la più

amara della storia USA. Trump potrebbe essere rieletto, o forse no: a uscirne

divisa, risentita, profondamente cambiata sarà l’America dei prossimi anni. Matthew

Wilson. «L’esito delle elezioni americane del 2020 non solo avrà profonde

implicazioni per la politica estera e interna americana, ma farà anche luce sul

futuro dei movimenti populisti, che ridisegnano la politica di destra in tutto

il mondo». Un paese sempre più polarizzato e diviso a livello regionale. «Aumenta

la possibilità reale che possa ancora una volta assicurarsi una vittoria nel

Collegio Elettorale senza una maggioranza popolare nazionale». «Nelle

previsioni per il 2020 sembra essere leggermente sfavorito».

L’ex ISIS risorgerà dalle ceneri?

Decapitato il “califfato”, la jihad globale è in

fase di risacca. Ma, dalla Nigeria alle Filippine, passando per il Medio

Oriente, c’è un altro fenomeno che merita attenzione. Olivier Roy. L’ISIS ha

prosperato a causa di due elementi che precedono la sua ascesa: il movimento

mondiale della jihad, avviato da Al Qaeda, e lo sviluppo degli emirati islamici

locali, dalla Nigeria alle Filippine. «Non è ancora stata approntata nessuna

soluzione politica in grado di contrastare l’ascesa degli emirati locali. La

soluzione militare contro l’ISIS ha funzionato solo in Siria/Iraq, ma con un

costo altissimo». La vera domanda: «Quale leadership globale emergerà in grado

di coordinare queste forme locali di jihad, riunite sotto il nome di jihad

globale?».

Arabia Saudita e Iran: tregua nel Golfo?

Se nel 2019 le tensioni nel Golfo hanno rischiato di

sfuggire di mano, il 2020 potrebbe segnare una svolta (o almeno una tregua) tra

Arabia Saudita e Iran. Cinzia Bianco. 2020 iniziato con l’uccisione di

Soleimani da parte Usa. Prima gli attacchi iraniani alle infrastrutture

petrolifere saudite. «Negli ultimi mesi del 2019, Iran, Emirati Arabi Uniti e

Arabia Saudita si sono impegnati a comunicare più o meno direttamente, con il

sostegno di Kuwait e Oman». «Tra mille tensioni sotterranee, potrebbe essere un

buon momento per tutte le parti per fermare le ritorsioni». «Il 2020 sarà

quello che molti nel Golfo chiamano “anno sciocco”: l’anno delle elezioni

presidenziali negli Stati Uniti». Ambiente propizio per mettere in pausa

l’escalation.

Distensione tra Russia e Ucraina?

Cinque anni dopo l’annessione della Crimea, le

sanzioni europee e la guerra in Donbass, i presidenti di Russia e Ucraina si

sono finalmente incontrati per abbozzare un accordo di pace: ne va del futuro

della regione, e del continente. Antonella Scott. L’elezione di Volodymyr

Zelenskiy alla presidenza ucraina. «Volto nuovo della politica, quindi estraneo

agli anni del conflitto; molto popolare per il suo passato di attore;

determinato a trovare una soluzione nel Donbass, trattando direttamente con i

russi, in modo da potersi poi concentrare sullo sviluppo del proprio Paese». «Superamento

degli schemi del passato, il rapporto tra Mosca e la Nato e tra Mosca e

l’Europa. Una sfida per il futuro lontano che di sicuro passa per il Donbass».

Terremoto latinoamericano?

Le tensioni che stanno scuotendo il Sud America

vanno ben oltre le singole questioni all’origine delle proteste: esprimono la

necessità di un radicale cambiamento economico e sociale. Livio Zanotti. «Rivendicazioni

che portano in piazza milioni di persone, dai Caraibi meticci giù lungo le Ande

fino alla Patagonia». Nuova coscienza dei diritti ma poca attenzione al come

ottenerli. «Il deterioramento complessivo intervenuto nella qualità democratica

del subcontinente può essere misurato attraverso il crescente numero di alti

ufficiali che vi occupano presidenze e ministeri». «Oggi anche i militari devono

cercare un travestimento che almeno formalmente nasconda la loro incompatibilità

con l’ordine costituzionale».

Clima: cosa succede dopo Greta?

Nel 2019 le manifestazioni per il clima hanno

riempito le piazze del mondo. Il tempo sta per scadere e, dopo l’emozione della

protesta, governi e industrie dovranno cambiare corso. Radicalmente. Sander

Chan. «Se abbiamo imparato qualcosa dalla recente conferenza sul clima di

Madrid (COP25) è che i governi non ci proteggono a sufficienza». Ma non solo

brutte notizie. «Per la prima volta nella storia, osserviamo un movimento

globale per il clima, guidato soprattutto dai giovani». Non solo Greta Thunberg.

«Nel 2020, la UE dovrebbe accertarsi che vengano di fatto realizzati dei

progressi nell’ambito delle azioni climatiche su base volontaria intraprese a

livello locale e non statale in Europa».

Commercio internazionale: l’OMC sopravvivrà al 2020?

La guerra commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti

ha reso il commercio internazionale più anarchico. L’Organizzazione Mondiale

del Commercio che ne monitora e regola lo sviluppo esisterà ancora, ma di certo

non prospererà. Daniel Gros. «Con l’eccezione degli Stati Uniti di Trump,

nessuna tra le principali potenze commerciali sta mettendo in discussione i

benefici del libero commercio». Ma oggi il mondo è molto diverso. «Gli Stati

Uniti e l’Europa non condividono più uno stesso punto di vista sulle politiche

commerciali e la Cina li sta superando entrambi, pur mantenendo il suo sistema

economico grazie a un pesante coinvolgimento dello Stato». «L’OMC uscirà viva

dal 2020, ma non prospererà».

