I 20 anni tondi della Russia di Putin

Putin Vladimir ex spia sconosciuta

Vladimir Putin è certamente il ‘padrone assolito’

(formula non esattamente democratica) della politica russa dal 2000. Quando,

nell’agosto del 1999, venne nominato primo ministro dall’allora presidente

Boris Eltsin era uno sconosciuto post sovietico tra i molti, premier di

passaggio. Il predecessore era durato solo pochi mesi, e Eltsin aveva visto altri

tre primi ministri andare e venire dopo il patatrak finanziario dell’agosto 1998. Invece poco dopo

Putin venne eletto presidente, e non se ne è più andato.

Dopo vent’anni al potere, Putin ha “personalizzato” la politica russa al punto che è molto difficile immaginare una Russia senza di lui. Pronto a litigare col mondo persino nello scrivere la storia e senza parlare delle sue sospette interferenze sulla elezioni di Trump contro l’odiata Hillary.

Quando parlano di Unione sovietica parlano di noi

Versione Putin sulla seconda guerra mondiale raccontata

da Pierre Haski, su France Inter e Internazionale. La colpa dello scoppio della

seconda guerra mondiale, non il patto tedesco-sovietico del 1939 (Ribbentropo

Molotov), ma gli accordi di Monaco firmati nel settembre del 1938 da Francia,

Regno Unito e Germania. Ed è subito rissa politica tra vecchi avversarti e

amici titubanti.

Praticamente Putin ha accusato la Polonia di essere

sostanzialmente responsabile dello scoppio del conflitto e il primo ministro

polacco Mateusz Morawiecki ha risposto accusando il presidente russo di ‘menzogne

vergognose’ e ‘propaganda degna del totalitarismo staliniano’. Non va meglio

con la Francia. Il profilo Twitter dell’ambasciata russa a Parigi ha

addirittura definito i tre governi dell’epoca “regimi diabolici che hanno le

mani sporche del sangue di milioni di sovietici”.

Perché la polemica e perché proprio ora? Putin è

ancora infuriato per l’adozione da parte del parlamento europeo, lo scorso 19

settembre, di una risoluzione presentata dai paesi dell’est sulla «importanza

della memoria europea per il futuro dell’Europa». La risoluzione attribuisce la

responsabilità diretta della guerra al patto tedesco-sovietico, che ha aperto

la strada all’invasione della Polonia da parte di Hitler e poi di Stalin.

Il testo ha fatto scalpore, e molti critici hanno

sottolineato che non spetta al parlamento “raccontare la storia”. Peggio, nel

testo si citano i “regimi totalitari” degli anni trenta, accostando senza

grandi distinzioni «le dittature comuniste, naziste e di altro genere». E il 20

dicembre Putin ha riunito i leader delle ex repubbliche sovietiche e in un

lungo discorso a proposito della genesi del conflitto mondiale ha dichiarato: «Quando

parlano dell’Unione Sovietica, parlano di noi».

Sempre Putin come e perché

La ricostruzione della ‘seconda guerra mondiale’ e gli

oltre venti milioni di morti russo-sovietici aiutano a capire almeno in parte

le mille contraddizioni di Vladimir Putin. «Putin è nato a San Pietroburgo nel

1952, si è laureato in Diritto internazionale e si è formato nel KGB, i temuti

servizi segreti dell’Unione Sovietica. Dopo essersi occupato di rapporti con

l’estero per l’allora sindaco di San Pietroburgo, Anatoli Sobchak, verso la

fine degli anni Novanta venne chiamato a Mosca e nominato da Boris Eltsin a

capo di varie delegazioni e commissioni e poi dell’FSB, il servizio segreto

russo erede del KGB», la sintesi del Post.

«Nell’agosto del 1999, pur essendo praticamente uno

sconosciuto, fu nominato prima deputato e, dopo la caduta del precedente

governo, primo ministro della Federazione Russa. Il 31 dicembre,

inaspettatamente, Eltsin diede le proprie dimissioni, e come previsto dalla

Costituzione a diventare presidente ad interim fu Putin. Meno di tre mesi dopo,

Putin vinse le elezioni presidenziali. Poi le vinse di nuovo nel 2004. Stando

alla Costituzione, quello avrebbe dovuto essere il suo ultimo mandato

presidenziale, visto che non era possibile farne più di due consecutivi. Le

cose però andarono un po’ diversamente».

Nel 2008, per non perdere il potere, Putin decise di

promuovere la candidatura di Dimitri Medvedev, considerato suo alleato, e si

fece nominare primo ministro. Nonostante qualche divergenza – sulla guerra in

Libia del 2011, per esempio – gli anni successivi furono definiti un

duumvirato. Nel 2012, dopo aver fatto cambiare la Costituzione per aumentare la

durata dei mandati presidenziali a sei anni, Putin venne eletto di nuovo

presidente, carica che gli fu confermata anche nel 2018.

Presidente più a lungo di Stalin?

«Se rimarrà al potere per tutta la durata del mandato – e ci rimarrà, salvo eventi inaspettati e per ora impensabili – raggiungerà i 25 anni al potere, un record che in Russia sarebbe secondo soltanto a quello di Stalin».

Secondo gli analisti ed esperti di cose russe, è

probabile che Putin provi nuovamente a cambiare le regole, come già nel 2012,

per garantirsi una più lunga permanenza al potere. Ecco –secondo l’opposizione-

il motivo dell’inasprimento della repressione del dissenso al governo degli

ultimi mesi. Togliere di mezzo ora i suoi più attivi oppositori, in modo da

avere mano libera nei prossimi mesi e anni, quando dovrà probabilmente prendere

decisioni ancora più impopolari.

Il consenso attorno all’uomo forte

Nell’agosto 1999, quando Putin divenne primo

ministro, il Levada-Center, organizzazione indipendente russa di sondaggi, valutò

il tasso di approvazione di Putin al 31 per cento. Nel gennaio del 2000, dopo

essersi insediato come presidente, era all’84 per cento. Secondo l’istituto, da

allora non è mai sceso al di sotto del 60 per cento. Come si spiega un aumento

di popolarità così repentino in pochi mesi?

(Sempre dal Post) Arrivato al potere, Putin lavorò su due aspetti che divennero da subito e per lungo tempo una base molto solida del suo consenso. Si propose innanzitutto come un politico forte.

Nel settembre del 1999 una serie di attacchi in

alcune abitazioni di Mosca e di Volgodonsk. ‘L’11 settembre della Russia’ l’esagerazione.

E Putin rispose con le parole che molti russi volevano sentire: «Inseguiremo i

terroristi ovunque», mentre i suoi aerei bombardavano la capitale della separatista

Cecenia. Ma gli oppositori di Putin – tra cui l’ex oligarca Boris Berezovsky e

l’ex spia russa Alexander Litvinenko – sostennero che gli attentati fossero

stati preparati dai servizi segreti russi con lo scopo di giustificare la

successiva invasione della Cecenia.

Berezovsky fu trovato morto nel 2013 nella sua casa

di Londra dove viveva in esilio da 13 anni, mentre Litvinenko morì nel 2006

sempre a Londra per avvelenamento da polonio-210, una sostanza altamente

tossica e radioattiva. Un’indagine del Regno Unito concluse che l’avvelenamento

fu un’operazione ‘probabilmente approvata’ dal direttore dell’FSB e dallo

stesso Putin. Vero o meno, , «quegli attentati rappresentarono una svolta nella

carriera di Putin: costruirono il sostegno popolare per il suo futuro

ventennale potere».

La propaganda e il mito

Propaganda e mito. Putin ha sempre voluto mostrare l’immagine

dell’uomo coraggioso e ‘duro’ «che in fondo sa anche essere magnanimo». Putin

che cavalca a petto nudo, alla guida di un sottomarino, suona il pianoforte, che

fa judo, Putin contro la tigre, Putin contro gli incendi, Putin contro l’orso

bianco, Putin contro la balena. Economist: «Dal momento in cui è arrivato al

comando, Putin ha cercato di tenere insieme la Russia con gli stessi metodi

anacronistici che in precedenza avevano spinto il paese verso il declino e lo

sconvolgimento politico».

«Putin gestisce direttamente ogni aspetto della

macchina dello stato e ha costruito col tempo quella che molti analisti

definiscono una “democrazia controllata”». In Russia si svolgono periodicamente le elezioni,

«ma candidarsi come sfidanti è molto difficile (e rischioso), e chi ci riesce

viene sfavorito dai media, quando non minacciato, perseguitato giudiziariamente

o più semplicemente eliminato fisicamente. Senza concorrenti in grado o messi

in grado di contestare il suo potere, l’astensionismo rimane da tempo l’unica

incognita delle elezioni del paese».

Democrazia ‘controllata’, Chiesa e oligarchi

«Oggi quasi tutte le grandi società russe hanno tra

i loro manager di più alto grado un ex dirigente dell’FSB, e il potere che oggi

l’FSB esercita sulla società russa è immenso. L’agenzia si occupa della

sicurezza nel senso più vasto del termine: controlla direttamente o indirettamente

larghe fette dell’economia nazionale, ha a disposizione una sorta di corpo di

polizia che funziona in maniera simile all’FBI statunitense ma non risponde a

giudici o tribunali: soltanto al presidente». «Fare opposizione o affermare i

propri diritti in un paese come la Russia, con uno come Vladimir Putin alla

presidenza, non è per niente facile».

Questione enorme in Russia è quella della libertà di

stampa. Negli ultimi anni i giornalisti minacciati, scomparsi o uccisi sono

stati molti. Il caso più famoso è quello di Anna Politkovskaja. «Putin ha poi

stretto una salda alleanza con i movimenti antiabortisti russi, sostenuti a

loro volta dalla Chiesa Ortodossa usando una serie di argomenti per portare

avanti una retorica nazionalista e conservatrice». Secondo i dati del Pew

Research Center, il 70 per cento dei russi si dichiara cristiano-ortodosso,

mentre nel 1991 era poco più del 30 per cento. Putin è noto anche per le sue

opinioni apertamente omofobe e antifemministe. Ma uno dei pezzi più importanti

dell’apparato di controllo messo in piedi da Putin ha a che fare con gli

oligarchi. Miskhail Kasyanov, primo ministro russo durante il primo mandato

presidenziale di Putin, ha sintetizzato efficacemente al New York Times il

funzionamento del rapporto tra gli oligarchi russi e Putin: «Lui ha dato e lui

ha tolto. Loro dipendono da lui, e lui dipende da loro».

Fu crescita economica ‘alla cinese’

Durante i primi otto anni di presidenza Putin,

iniziati nel 2000, l’economia cresce di un incredibile 7 per cento annuo. La

crisi del 2008 ha però portato una grave battuta d’arresto (Pil -10%), e da

allora le cose non sono più tornate come prima. Oggi in Russia tutti i settori

strategici sono controllati direttamente dallo stato. Caso più emblematico è

Gazprom, l’azienda statale dell’estrazione e vendita del gas, da cui provengono

molti esponenti importanti della politica nazionale. Nel biennio 2015-2016 la

Russia fu colpita di nuovo dalla recessione, stagnazione che dura ancora oggi. Come

conseguenza della crisi economica, migliaia di attività hanno chiuso, e il

tasso di povertà nel paese è aumentato arrivando al 15 per cento.

Negli ultimi anni la Russia ha realizzato una serie

di investimenti all’estero e in particolare in Africa, in paesi politicamente

instabili ma ricchi di risorse naturali. Mentre altri paesi si sono via via

ritirati dall’Africa, la Russia ha spinto per ampliare e radicare la propria

presenza. Diversi paesi a sud del Sahara hanno chiesto aiuto alla Russia in

materia di sicurezza, vedi la Repubblica del Congo. «Stanno raccogliendo amici

e alleati», ha detto al New York Times Judd Devermont, direttore dell’Africa

Program presso il Center for Strategic and International: «E stanno trovando

ambienti indulgenti per vendere le loro merci e ottenere opportunità

commerciali».

La politica estera

La visione che Putin ha dell’Occidente è cambiata

nel corso degli anni. Quando divenne presidente nel 2000, Putin non aveva una

particolare ostilità nei confronti degli Stati Uniti: diceva che la Russia

sarebbe anche potuta entrare nella NATO, per esempio. Nel 2004, quando Estonia,

Lettonia e Lituania diventarono membri dell’alleanza – un evento che oggi molti

russi ricordano come un’aggressione – Putin disse di non essere «preoccupato

per l’espansione della NATO». Le “rivoluzioni colorate” in Georgia e Ucraina lo

spinsero ad accusare l’Occidente di indebite “interferenze” negli affari dei

paesi vicini e di voler diffondere “ideali pericolosi”,

Russia interventista. Negli ultimi quindici anni la Russia ha inviato forze militari in diverse aree del paese: Georgia e Ucraina, e ha inviato truppe in Siria. Il fatto è che la Russia stia riempiendo i vuoti lasciati dagli Stati Uniti nel nordest della Siria, ma in generale in tutto il Medio Oriente. Centro di ricerca Carnegie Moscow: «La gente speculava su un mondo senza la Russia, e pensava che questo paese (…) avrebbe smesso di esistere. Quello era il contesto nazionale e internazionale al tempo in cui a Putin fu assegnato il posto di primo ministro e poi di presidente».

La destra utile perché manovrabile

Nell’ultimo decennio, la Russia ha inoltre sostenuto

e alcune volte finanziato movimenti populisti di destra, contribuendo alla loro

sopravvivenza: è il caso del Front National, il partito francese di estrema

destra guidato da Marine Le Pen, di Alba Dorata in Grecia, dell’Unione

Nazionale Attacco in Bulgaria, di Jobbik in Ungheria, la Lega di Salvini in

Italia. I rapporti con gli Stati Uniti di Trump sono discorso a parte,

impeachment permettendo. Trump promise fin da subito di ripensare le relazioni

con la Russia, poi arrivarono le prime indagini dell’FBI sulle ingerenze russe

nelle elezioni presidenziali del 2016, che si trasformarono in inchiesta

giudiziaria.

Un nuovo contratto sociale nella Russia di Putin: controllo e potere in cambio

del miglioramento degli standard di vita. Ma le cosa adesso non fanno così. Bill

Burns, ex ambasciatore Usa a Mosca: «Una decina di anni fa, quando i prezzi del

petrolio erano alti, Putin avrebbe potuto diversificare l’economia e innovare

un po’. Decise di non farlo perché sarebbe andato a scapito di ciò che contava

di più per lui: l’ordine politico e il controllo». Michael Morell, uomo Cia non

molto tempo dopo di Putin nel KGB, «per il presidente russo la cosa più

preziosa che un leader possa offrire al suo paese sia la stabilità».

Putin non ha reso la Russia più ricca, o più libera, ma ha imposto la stabilità e l’ha mantenuta per due decenni. Naturalmente in molti si chiedono che cosa succederà alla scadenza del suo mandato: comunque andrà, la transizione non sarà per niente semplice.

L’articolo I 20 anni tondi della Russia di Putin proviene da Remocontro.

Source: Remocontro

I 20 anni tondi della Russia di Putin