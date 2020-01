Giorno della memoria. Il Presidente Mattarella “La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo”

“Per fare davvero i conti con la Shoah, non dobbiamo rivolgere lo sguardo solo al passato, perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo, non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano” ha detto oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del giorno della Memoria, durante la cerimonia “I Giovani ricordano la Shoah” al Quirinale. “Desidero associarmi con commozione al ricordo della recente scomparsa di tre sopravvissuti ai campi di sterminio – ha ricordato Mattarella -. Alberto Sed, Pietro Terracina e Franco Schoenheit hanno testimoniato in vita il dovere doloroso della memoria. I nazisti potevano distruggere le loro vite e quelle dei loro cari ma non sono riusciti a cancellare quello che c’era nel loro animo. In ebraico, c’è un’espressione molto intensa che si usa quando scompare una persona cara: ‘che il loro ricordo sia di benedizione’. Il loro ricordo, il ricordo delle sofferenze indicibili patite da una moltitudine di persone, impegna ancora di più a tramandare il ricordo della Shoah, a riflettere sulle sue origini e sulle sue devastanti conseguenze”. Il presidente della Repubblica ha rivolto “un saluto particolare ai sopravvissuti che vanno nelle scuole, nelle piazze, nei convegni, per portare la loro testimonianza così importante e preziosa di umanità e rifiuto dell’odio”, ricordando anche “tutti i nostri militari deportati dopo l’8 settembre nei lager nazisti per il loro netto rifiuto di servire gli aguzzini di Hitler”. “La nomina di Milena Santerini come coordinatrice nazionale della lotta all’antisemitismo pone l’Italia all’avanguardia nel contrasto ad un fenomeno odioso ma non scomparso, come abbiamo visto di recente con l’ignobile scritta sul muro di una casa a Mondovì”, ha commentato il presidente.

“Il giorno della Memoria non può e non deve esaurire la riflessione su ciò che accadde nella prima metà del secolo scorso nel cuore del nostro continente. La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne. Nell’arco di 5 anni, il regime nazista ha cancellato la vita di quasi 6 milioni di uomini, donne e bambini, perché ebrei. Tutto questo avveniva nell’indifferenza generale, anticamera della barbarie. È giusto anche ricordare i giusti delle nazioni, i cui gesti sono stati come fiaccole che hanno rischiarato le tenebre. Solo la sconfitta militare ha evitato che Hitler e i suoi gregari raggiungessero il delirante obiettivo di sterminare l’intero popolo ebraico, una cultura costitutiva della stessa identità europea” ha detto ancora il presidente della Repubblica. “Le conseguenze dell’abominio nazista si riversarono sul mondo intero – ha proseguito il Presidente – perché la Shoah riguarda tutti, non soltanto gli ebrei che ne furono vittime. In quegli anni funesti dominati da violenza, odio e sopraffazione, fu posto a rischio il concetto stesso di umanità e il suo futuro. La storia dell’uomo è contrassegnata da storie di massacri, guerre e genocidi di regimi violenti, ma si sono fatte strada con fatica e costanza correnti di pensiero che hanno posto al centro la dignità ella persona, l’inviolabilità di suoi diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere assoluto”.

“Per far funzionare la macchina dello sterminio vennero coinvolte almeno un milione di persone: non soltanto aguzzini, ma anche industriali, ferrovieri, impiegati, medici, ingegneri, giuristi e poliziotti, senza considerare la tacita approvazione di comuni cittadini. Anche in Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione degli ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose, ma feroce e spietata. Tra carnefice e vittima non può esserci memoria condivisa: il perdono esiste ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria di quelle vittime innocenti è patrimonio dell’intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano più quegli orrori” ha detto Mattarella. “La settimana scorsa sono stato a Gerusalemme, è stata un’occasione storica per ribadire l’impegno della comunità internazionale contro il razzismo, la guerra, l’odio e la sopraffazione, contro l’antisemitismo di vecchio e nuovo conio. Nessuno può essere perseguitato a causa del sesso, della razza, della religione, del ceto sociale: questo principio deve guidare la comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti che spesso nascono dal mancato riconoscimento della vita dell’altro” ha concluso Mattarella.