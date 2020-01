Genova. All’ex Ilva il ricordo di Guido Rossa, delegato sindacale Cgil, ucciso dai brigatisti 41 anni fa

“Questo fatto è scritto nella storia della nostra fabbrica, della nostra città. È la fabbrica che ha vinto il terrorismo. È la fabbrica di Guido Rossa ma anche la fabbrica che ha segnato battaglie di lotta e unità sindacale. Genova è una città di mare con gente fiera e noi siamo fieri di essere genovesi” afferma il rappresentante unico sindacale di Arcelor Mittal Genova, Armando Palombo, nel suo intervento in fabbrica alla commemorazione per i 41 anni dall’omicidio di Guido Rossa per mano delle Br. Davanti a lui, l’amministratore delegato per l’Italia, Lucia Morselli, e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Oltre agli operai e ai rappresentanti delle istituzioni locali, come di consueto è presente una folta rappresentanza di studenti della scuola media Gastaldi e delle superiori Odero, Pertini, Gastaldi-Abba.

L’intervento di Maurizio Landini

Nell’intervento di Palombo non può mancare un riferimento all’accordo di programma che preserva l’occupazione nello stabilimento di Cornigliano. “Vogliamo sperare che il futuro ci permetta di dire che siamo orgogliosi della dignità del nostro lavoro, di noi lavoratori e delle nostre lotte”. “Dietro al gesto di Guido Rossa c’era anche un’idea di difesa dell’azienda ma c’era, e non lo dico in termini polemici rispetto a quello che ha detto oggi l’amministratore delegato, un’idea di intendere l’azienda come una cosa in cui il lavoro e le persone hanno una loro centralità. C’è la democrazia perché c’è il lavoro” ha affermato Maurizio Landini, segretario della Cgil, durante il suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa. “Quando viene meno il lavoro e quando si riducono i diritti delle persone che lavorano, la democrazia è a rischio”. “La situazione è difficile anche perché non c’è ancora un tavolo di trattativa. Dev’essere molto chiaro ad Arcelor Mittal e al Governo che vogliamo che venga applicato l’accordo che abbiamo firmato e vogliamo poter discutere di un piano industriale serio che garantisca il lavoro e lo sviluppo di un gruppo cosi’ importante” ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini. “Ancora non ci hanno convocato – ha ribadito il leader della Cgil-. Trovo singolare che pensino di fare accordi senza il consenso le organizzazioni sindacali. Abbiamo un accordo approvato e firmato dal 90% dei lavoratori. Dev’essere chiaro al governo e a Arcelor Mittal che qualsiasi accordo e discussione dev’essere realizzata con il consenso di tutte le persone che rappresentiamo. Ad oggi abbiamo solo notizie giornalistiche di impegno, ma non abbiamo un quadro preciso di quello che può venir fuori – ha concluso Landini – sappiamo che c’è una scadenza il 7 di febbraio con l’udienza del tribunale di Milano, visto che tra governo e Arcelor Mittal è aperto un contenzioso giuridico non concluso”.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolinea che “le gesta delle persone non sono quasi mai all’altezza delle proprie parole. In questo caso, siamo di fronte al contrario: le azioni di Guido Rossa sono state superiori al significato di tante parole, anche di quelle che possiamo usare qui. L’esempio di Rossa ha guidato il nostro Paese in una delle sue battaglie più difficili: oggi celebriamo lui, la sua memoria, ma anche questo stabilimento”. Uno stabilimento, prosegue il governatore, “che ha visto tante battaglie difficili: di qui è passata quell’unità nazionale che ci ha permesso di sconfiggere il terrorismo, un’unità che Genova ha ritrovato in questi anni difficili, certo diversi ma altrettanto dolorosi. Quando sono salito sul palco di piazza De Ferrari per ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi non ho potuto non pensare che quella era la stessa piazza che nel 1979 aveva ricordato Guido Rossa”.