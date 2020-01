Antisemitismo nascosto sotto il tappeto della storia, non si vede ma lo sporco resta

Vergogna francese

La III Repubblica francese, nata nel 1870 dopo la sconfitta

di Napoleone III, considerava tra i propri valori fondanti gli ideali di

uguaglianza risalenti alla rivoluzione francese, ma fu toccata da numerose

ondate di antisemitismo suscitate da elementi reazionari o nazionalisti estremi.

La più famosa – tornata oggi all’attenzione del grosso pubblico per la

diffusione di una recente opera cinematografica – si verificò negli anni tra la

fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento: prima e più illustre vittima

fu il capitano Alfred Dreyfus che, condannato ingiustamente per spionaggio dopo

un processo manipolato, fu ritenuto colpevole di tradimento soprattutto perché

‘ebreo’. Nello stesso tempo ogni legittimo tentativo di difendersi da parte

dell’accusato e ogni sostegno che riceveva fu messo in relazione ad una

inesistente internazionale sionista che interferiva nelle vicende francesi

cercando di sovvertire una giusta sentenza di condanna.

Dreyfus dovette subire numerosi anni di dura detenzione

prima di essere graziato e liberato e prima di ottenere l’annullamento del

processo e il ripristino della verità. Conclusa la vicenda non si parlò più di

un antisemitismo strisciante, ma comunque presente, che avvelenò più volte il

clima del paese. Quando a metà degli anni Trenta il socialista (ed ebreo) Léon

Blum divenne presidente del consiglio fu spesso attaccato dall’opposizione politica

di destra, ma dietro si intravvedevano ancora le posizioni della fine del

secolo espresse durante le violente polemiche del ‘caso Dreyfus’ o le accuse a

una ‘cricca plutocratica’ individuata nella banca Rothschild, eterna responsabile

delle disgrazie francesi. La repubblica di Vichy, il governo collaborazionista

durante l’occupazione nazista, si distinse poi per la totale acquiescenza alle

autorità naziste nella persecuzione degli ebrei, ma pochi ricordano che uno dei

peggiori pamphlet antisemiti (‘La Francia giudaica’ di èduard Drumont, uscito nel 1886) era stato ristampato da una

grande casa editrice come Flammarion nel 1938, anno in cui i tedeschi non

avevano ancora occupato Parigi. Prima che la polizia segreta zarista elaborasse

uno dei più noti ‘falsi’ antisemiti della storia (i famigerati ‘Protocolli dei

Savi di Sion’ nel 1901), era stato proprio il francese Drumont a parlare di

‘cospirazione’ sionista mondiale.

L’anti semitismo Usa

Più complesso è descrivere le vicende dell’antisemitismo

negli Stati Uniti, a cominciare dal fatto che una vera e propria presenza di

comunità ebraiche si manifestò solo alla metà del XIX secolo. Un primo ‘incidente’ avvenne però durante la

guerra civile, quando il generale Ulysses S. Grant – che poi sarebbe diventato

presidente degli Stati Uniti – emanò un bando di espulsione ‘degli ebrei’ dalle

zone soggette alla sua amministrazione militare. L’ossessione dei generali

dell’Unione era interrompere i commerci e qualsiasi possibile rifornimento al

Sud ribelle, ritenere però che gli ebrei in quanto tali potessero essere

coinvolti in traffici illegali con la Confederazione era la rivelazione di uno

stereotipo negativo. Lincoln intervenne e il bando fu modificato, ma sui

sentimenti del generale rimase un’ombra e Grant si scusò ufficialmente nel

corso della sua campagna elettorale per la presidenza pochi anni dopo. Le cose

cambiarono nel volgere di un paio di decenni, quando cioè l’ondata migratoria

dall’Europa si fece in generale più consistente. I primi ebrei provenivano da

aree di lingua tedesca e si insediarono e integrarono più facilmente, ma dagli

Ottanta dell’Ottocento la provenienza dall’Europa orientale, soggetta cioè al

dominio zarista e dove si verificavano frequenti ‘pogrom’, ebbe il sopravvento.

Nel 1894 sorse un movimento per la restrizione

all’immigrazione che voleva porre dei limiti all’afflusso: in contemporanea si

svilupparono rappresentazioni negative di tutti gli immigrati in genere e gli

ebrei dell’Est Europa per primi subirono le conseguenze dell’avversione verso

gli stranieri. Durante la Prima Guerra mondiale in America, soprattutto dopo

l’intervento, era frequente sentire che la colpa della guerra era dei banchieri

tedeschi ebrei. Il picco dell’esternazione di sentimenti antisemiti si ebbe

tuttavia tra le due guerre. Negli anni Venti

fu il Ku Klux Klan a sostenere che i sovversivi provenienti dall’Europa,

di cui gli ebrei rappresentavano una parte consistente, fossero pericolosi per

i ‘valori americani’ e nacque per questo la Anti-Defamation League,

organizzazione ebraica per la difesa dei diritti umani. Abbastanza ambiguo,

interpretato con la sensibilità odierna, fu anche l’atteggiamento del segretario

di Stato Corder Hull che difese sempre la legislazione anti immigrazione, anche

quando le persecuzioni razziali in Germania erano diventate evidenti e semmai di

profughi, non di immigrati, si sarebbe dovuto parlare. Tra gli ultimi in ordine

di tempo a manifestare apertamente sentimenti anti semiti ci furono le milizie

patriottiche negli anni Novanta del secolo scorso che, riprendendo vecchi

schemi e pregiudizi accomunarono tra i nemici degli Stati Uniti anarchici,

comunisti e banchieri ebrei.

