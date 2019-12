Valter Vecellio. Per (e in ricordo) di Marisa Galli, prima e unica suora “onorevole”

Marisa Galli: non sono mai riuscito a chiamarla “suora”, tanto meno “sorella”. Vago con la memoria in anni lontani: il 1973 o giù di lì. Lei e altre sue “sorelle” operano in un istituto in riva al mare, a Igea Marina, vicino Rimini. Quell’istituto ha fatto richiesta di poter impiegare degli obiettori di coscienza; a quel tipo di mondo di allora (gli obiettori di coscienza allora avevano una accentuata coscienza politica, oltre che impegno nel “sociale”), ero vicino: radicali e cattolici molto laici lavorano gomito a gomito; mi accade così di frequentare quei luoghi; ma soprattutto c’è l’interesse per una ragazza di Milano che lì lavora. Marisa lo capisce, e chiude entrambi gli occhi, nel vedermi bazzicare quell’istituto alle ore più strane; è una Igea Marina diversa e “ingenua”, nulla a che fare con quella di oggi. Chi conosce le fotografie di Claude Nori sa a cosa mi riferisco: e così tutta la riviera, da Milano Marittima, fino a Riccione e Cattolica.

In quell’istituto Marisa è una delle responsabili; tutto meno che una suora, solo il vestito ne “tradisce” un po’ lo stato.

Arriva la campagna per il NO al referendum sul divorzio. Il settimanale “Il Mondo”, che allora aveva il formato che ha “Il Foglio”, è diretto da un giornalista dimenticato e che meriterebbe d’essere ricordato per questa e altre cose (parlo di Renato Ghiotto); decide – per spezzare in parte il muro di censura e omissioni esistente – di concedere una o due pagine ogni settimana alla Lega per l’Istituzione del Divorzio. Lì scrivono, in piena libertà, Marco Pannella e Loris Fortuna, Mauro Mellini e dom Giovanni Franzoni; e tra i tanti, un sacerdote fino ad allora sconosciuto: Marco Bisceglie, parroco della comunità di Lavello… un giorno compare un articolo di Marisa Galli: le suore a voler scavare, sono una grande risorsa che lo stesso mondo cattolico, anche quello progressista, colpevolmente ignora (basterebbe vedere che cosa sono capaci di combinare negli Stati Uniti; o pensare alle “suorine” che tredici anni fa si accostano alla bara di Piergiorgio Welby, quel funerale laico che il vicariato romano di Camillo Ruini di fatto scomunica).

Quell’articolo (e altre pubbliche prese di posizione: in favore della facoltà di poter divorziare; per l’obiezione di coscienza al servizio militare; per la non punibilità della donna che interrompe la gravidanza), ovviamente non piace alla gerarchia vaticana; Marisa ne paga il prezzo; non viene tuttavia meno al suo impegno. Così accade che un giorno la si trovi eletta a Montecitorio, prima e unica suora che sia diventata “onorevole”. Della sua attività parlamentare, del suo rapporto con Marco Pannella e i radicali; del suo impegno per i carcerati quando non era di moda; e certo: anche le polemiche con lo stesso mondo radicale, i ripensamenti, il distacco, la scelta di imprimere un nuovo e diverso corso alla sua vita… di tutto questo, si potrebbe (e forse dovrebbe) parlare a lungo, diffusamente; parlandone chissà quante riflessioni ne potrebbero scaturire: forse anche chi in quel tempo era parte del “mondo” di Marisa ha una “quota” di responsabilità per non aver saputo pienamente comprendere, capire; è possibile che impegnati e protesi nello “hic et nunc” allora come ora, non si sia stati capaci di ascoltare a sufficienza. Oppure “semplicemente”, accade che ci si stanca; che si “scenda” dall’autobus in cui si è saliti: altri e diversi diventano gli itinerari che interessano, i percorsi, le “fermate” che si intendono raggiungere. Capita con tanti, è capitato anche con Marisa.

Chiudo con gli ultimi quattro versi di “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini: “Voglio però ricordarti com’eri, / pensare che ancora vivi / voglio pensare che ancora mi ascolti / e come allora sorridi”.

Ciao Marisa. Come s’usa dire: che la terra ti sia lieve.