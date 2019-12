Tripoli, Di Maio vola a dire l’Italia c’è ma non sa cosa fare

Di Maio a Tripoli a dire che ci siamo

Missione lampo nel buio di una crisi molto grave, quasi

guerra civile e interessi internazionali strategici ed energetici in campo, alla

conquista della ex colonia italiana. L’Italia s’è desta, da vedere come. Oggi a

Tripoli per la sua prima visita in Libia il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio. Missione lampo a rincorrere i fatti. Chi manda armi alla due fazioni contrapposte,

La Turchia di Erdogan che promette a Sarraj truppe per difendere Tripoli dall’attacco

di Haftar, e noi mandiamo Di Maio. Salvo non aver idea, noi cronisti minori, di

cosa potremmo andare a dire e a fare col bordello Libia attuale.

‘Ormai irrilevanti’

«Con i governanti di Tripoli la missione di Di Maio

non sarà facile –avverte Vincenzo Nigro su Repubblica-. Molti ministri di

Tripoli, e innanzitutto il presidente Serraj, accusano l’Italia di essere

troppo incerta fra i due campi». Le critiche che Roma ha fatto all’accordo che

Tripoli ha sottoscritto con la Turchia sulla piattaforma continentale

sottomarina potenzialmente ricca di petrolio e gas, in cambio di quell’appoggio

militare che in queste ore è vitale per sopravvivere agli attacchi di Haftar. «Nei

mesi Tripoli ha chiesto all’Italia aiuti militari, di intelligence o perlomeno

sostegno politico: non è arrivato nulla –accusa una fonte del governo Serraj-. Noi

siamo e rimaniamo molto amici degli italiani, ma ormai vi consideriamo

irrilevanti».

Neutralità a perdere

«Da Roma arrivano segnali confusi». Di Maio che

definisce ‘illegittima’ l’intesa con Ankara, non piace a Tripoli. Missione Di

Maio a cercare di recuperare il terreno perduto, senza che sia chiaro a noi e a

loro, i libici, il nostro obiettivo strategico. Serray ma anche un po’ Haftar,

priorità migranti o e gas, petrolio e concessioni Eni? Nigro cita Arturo

Varvelli, ricercatore dell’Ispi: «La neutralità del nostro Paese negli ultimi

12-18 mesi non ha pagato molto, anzi ci ha fatto scomparire dai radar,

mettendoci in una posizione ininfluente e relegandoci a spettatori di una

partita giocata da altri». Più severo ancora Alberto Negri che sul Manifesto

parla di ‘Addio’ alla Libia.

Crisi del ‘Fronte occidentale’

«Di Maio oggi a Tripoli (e forse poi a Bengasi) per

quello che potrebbe diventare una sorta di nostro passo d’addio all’ex colonia»,

crudele Negri. «L’Italia che conta sempre meno ma anche il fronte occidentale

appare in attesa degli eventi come se sperasse che a risolvere la questione,

come in Siria, siano ancora Erdogan e Putin, anche qui uno di fronte all’altro».

Mentre la Nato dei bombardamenti del 2011 che cancellarono Gheddafi e aprirono

al caos attuale, appare impotente. «A Tripoli le operazioni ormai fanno a capo

a Erdogan pronto, in caso di disfatta imminente, a inviare truppe in Libia. In

poche parole la Turchia comanda in quello che era un tempo il nostro cortile di

casa».

Otto anni dopo le bombe

«Questo è i risultato dell’azione anti-Colonnello voluta nel 2011 dalla Francia, seguita da Gran Bretagna e Usa, per sostenere i ribelli di Bengasi». Otto anni dopo, Libia terra di caos e di conquista. Tripoli in mano alla Turchia, Putin che tenta di manovrare Haftar, e l’inaffidabile Trump che dopo aver tradito i curdi in Siria sembra avere delegato ad Erdogan e a Putin il futuro degli equilibri nel Mediterraneo. «Non solo ha consegnato la Siria e la Libia a Mosca e Ankara ma la Turchia di Erdogan, membro storico dell’Alleanza, continua a ricattarla, come ha fatto acquistando dai russi le batterie anti-missile S-400». Gli Usa e la Nato sotto l’estorsione di Ankara.

Scenari planetari e piccola Italia

La Turchia che in cambio di armi e soldati ottiene lo

sfruttamento del gas offshore a Cipro greca scontrandosi direttamente con gli

interessi di Grecia, Israele, Italia, Francia e Usa. Opportunismo ed errori di

molti tra il sostegno ad Haftar, nemico dell’Isis, e quello a Tripoli di Fratelli

Musulmani e jihadisti. «In questa partita l’Italia, che con la caduta di

Gheddafi ha subito la peggiore sconfitta dalla seconda guerra mondiale», il

severissimo Negri, che aggiunge accuse di insipienza e di arroganza. «Per anni

i nostri governi hanno ripetuto che ‘nessuno meglio di noi è informato su

quanto accade in Libia’». Probabilmente vero, ma allora peggio ancora rispetto

a scelte non fatte o sbagliate.

