Russi e turchi a Mosca si dividono la Libia e l’Italia ripesca Frattini

Prima la Siria, poi la Libia

Sulla Siria russi e turchi hanno già un accordo, che

dovrebbe definire la fine della sacca di Idlib, l’ultima zona che resiste

ancora al governo di Damasco. Sulla Libia i due Paesi sembrano schiarati su

fronti opposti, ma mai fidarsi delle prime apparenze, insegna proprio la Siria.

Entrambi i paesi hanno tutto da guadagnare in una spartizione che definisca

aree di influenza e sfruttamento delle risorse petrolifere. E l’8 gennaio -calendario

2020 utile- Putin sarà ad Ankara da Erdogan, pronti a imporre il loro

protagonismo nel Mediterraneo.

Haftar per chi si fida

Le truppe del generale Haftar hanno annunciato di

essere arrivate a sei chilometri dal centro di Tripoli, a volersi fidare dell’eterna

vigilia di vittoria di un generale troppe volte millantatore. «I suoi aerei

bombardano la strada che unisce la città a Misurata: la sola linea di

comunicazione rimasta alla capitale assediata», scrive Repubblica. Scambi di

cannonate e di accuse, con propaganda e menzogne a volte più pericolose dei

proiettili.

Perché il futuro della Libia si decide a Mosca, ad Ankara, al Cairo, non certo a Roma o Bruxelles.

L’Italia s’è destra ma senza elmo

L’Italia si inventa ‘un inviato speciale del governo’,

«una figura con un ‘peso politico ed esperienza diplomatica’», e già circola il

nome dell’ex ministro degli esteri Franco Frattini, ritorno di Forza Italia con

una attenzione alla opposizione a destra, ma quella garbata e non salviniana. Appuntamento

decisivo, dice la Farnesina, la conferenza di Berlino. Intanto, fronte Aise

presente e passato (i servizi segreti esteri), preparativi per la visita di

Haftar a Roma, che dovrebbe avvenire entro metà gennaio, se Tripoli ancora

resiste e senza soldati turchi.

Libia, bilancio di una tragedia

«Siamo preoccupati per il deterioramento della

situazione dei diritti umani in Libia, compreso l’impatto del conflitto in

corso sui civili, gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e i

giornalisti, per il trattamento di migranti e rifugiati, le condizioni di

detenzione e l’impunità». Lo denuncia il portavoce dell’Alto Commissariato

dell’Onu per i diritti Umani, Rupert Colville.

Nel 2019, almeno 284 morti civili e 363 feriti, gli attacchi aerei sono stati la principale causa di vittime civili, con un bilancio di 182 morti e 212 feriti, seguiti da combattimenti sul terreno, ordigni esplosivi improvvisati, rapimenti.

«Tra gennaio e novembre, oltre 8.600 migranti sono

stati intercettati in mare dalla Guardia costiera libica e riportati in Libia,

che ovviamente non può essere considerato in nessun modo come un porto sicuro

per lo sbarco», denuncia ancora l’Onu. Migranti e rifugiati in Libia

“continuano a essere regolarmente sottoposti a violazioni e abusi”,

ha detto ancora l’Onu. Raid anche su ospedali e centri di detenzione migranti come

quello a Tajoura che a giugno ha fatto strage di 53 persone.

Ricordate ‘Libia porto sicuro’?

Il rapporto Onu denuncia l’incapacità, o la non

volontà, delle autorità di Tripoli di contrastare gli abusi delle milizie che

gestiscono questi centri. «Percosse, bruciature, torture coi cavi elettrici,

violenze sessuali e infine le esecuzioni sommarie con l’obiettivo di estorcere

sempre più soldi alle famiglie». «La Libia non è un porto sicuro», conclude il

rapporto Onu, ma anzi, un ‘porto d’armi’.

