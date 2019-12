Rischio collasso Stati del Sahel, ex Isis dall’Equatore al Mediterraneo

Stato Islamico dall’Equatore al Mediterraneo

«Il rischio di un collasso degli Stati nel Sahel e del consolidamento di un vasto stato islamico dall’ equatore al mediterraneo è concreto…».

«Ma la Comunità Internazionale stenta a capirlo… un po’ di indignazione perbenista dopo qualche attentato a qualche gruppo cristiano decisamente NON basta… né è pensabile che la Francia possa fare tutto da sola in un area grande 7 volte la Francia… né basta (sarebbe ora di capirlo) qualche ospedale da campo e qualche Training Missions ( anche se sempre gradite al politichese ed all opinione pubblica….) per quanto ben condotte….l’ iniziativa UE del G5 Sahel varata qualche anno fa in pompa magna ( ma di cui ora nessuno si ricorda) è evidentemente del tutto inadeguata …». Così il generale ed islamista Giuseppe Santomartino. Poi la Bbc.

After attacks in Mali and Niger

A rise in the number of attacks by jihadists in West Africa has led to growing concerns over French military involvement in the region. Un aumento del numero di attacchi dei jihadisti nell’Africa occidentale ha portato a crescenti preoccupazioni per il coinvolgimento militare francese nella regione.

Africa occidentale: la Francia sta perdendo terreno nei confronti dei militanti islamici?

Il presidente francese Emmanuel Macron in Niger

questo fine per rendere omaggio ai soldati francesi e locali uccisi. Un attacco

di jihadisti a una base militare all’inizio di questo mese ha portato alla morte

di oltre 70 soldati.

«Se permettiamo al caos di mettere radici, gli stati

del Sahel crolleranno su se stessi, lasciando un vuoto per lo Stato islamico»,

denuncia Francois Lecointre, capo delle forze armate francesi. L’attuale

operazione francese è in corso dal 2014 tra Mali, Mauritania, Niger, Burkina

Faso e Ciad. «Stanno combattendo una complessa rete di gruppi jihadisti che il

presidente del Niger Mahamadou Issoufou ha descritto come divenuti ‘professionisti

dell’arte della guerra’». I leader regionali hanno chiesto un maggiore sostegno

internazionale per contrastare i militanti islamici, ma in alcune città della

regione sono aumentati anche sentimenti e proteste anti-francesi.

A novembre, 13 militari francesi sono morti in una collisione di elicotteri durante un’operazione contro i jihadisti in Mali, la più grave perdita di vite umane dell’esercito francese dagli anni ’80.

Una complessa rete di gruppi militanti

Il Sahel, la vasta regione semi-desertica che si

estende attraverso l’Africa occidentale, ospita numerosi gruppi allineati di

al-Qaeda e dello Stato islamico.

Esistono anche milizie locali di origine etnica,

alcune in lotta e altre insieme a forze francesi e nazionali. Gli sforzi

antiterrorismo hanno avuto un certo successo, rimuovendo i comandanti jihadisti

e soffocando alcune operazioni militanti. Ma la situazione sembra diventare

sempre più instabile. In Niger quest’anno c’è stato un forte aumento degli

attacchi dei militanti. E nel vicino Mali, l’operazione di contro-insurrezione

iniziata nel 2014 e sostenuta dalle forze francesi, si è rivelata ampiamente

inefficace per affrontare l’insicurezza diffusa. Il numero di vittime di

scontri tra forze di sicurezza maliane e gruppi jihadisti è più che raddoppiato

nel corso dell’ultimo anno, denuncia ‘Armed Conflict Location and Event Data

Project’ (Acled), che analizza la

violenza politica.

Attacchi sempre più numerosi e feroci

Principali gruppi jihadisti:

Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) – un’alleanza di gruppi jihadisti, attivi in ​​tutta la regione del Sahel

Lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS) – affiliato all’IS, attivo nel nord-est del Mali

Ansarul Islam – attivo nel nord del Burkina Faso

Boko Haram – presente nella Nigeria nord-orientale, in Niger, in Ciad e nel Camerun settentrionale

«L’ondata di attacchi è attribuibile alla crescente

capacità del JNIM e dell’ISGS, in particolare la loro attitudine a seminare

divisioni tra le comunità saheliane», afferma Judd Devermont, direttore del

programma per l’Africa del Center for Strategic and International Studies

(CSIS). «Sono anche abili nello sfruttare gli errori del governo regionale,

comprese le violazioni dei diritti umani e l’incapacità di investire in queste

comunità vulnerabili», afferma. Il Burkina Faso – un paese precedentemente meno

incline agli attacchi dei jihadisti – ha sperimentato un aumento della

militanza. Parte di questo aumento può essere ricondotta a una fuoriuscita di

gruppi jihadisti dal Mali nei paesi vicini, sebbene non sia l’intera storia. «Il

Mali rimane l’epicentro della violenza nel Sahel, ma si sta diffondendo anche

nel Burkina Faso e nel Niger», afferma Flore Berger, dell’Istituto

internazionale di studi strategici.

